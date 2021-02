Piken mot Haaland: ”Kommer du ihåg?”

I fjol blossade ett bråk mellan lagen upp. Allt tog sin början med att en fejkad bild på Erling Braut Haaland började spridas på sociala medier.

På bilden står det ”Paris, my city - not yours”.

PSG-spelarna verkade ta detta personligt, och svarade med att posera i Haalands patenterade meditations-målgest, när de slog ut Dortmund ur Champions League.

Efter matchen publicerade Neymar även en bild på Instagram där han tydligt pikar Haaland i meditations-posen med texten ”Paris is our city, not yours”.

Nu har denna soppa fått en ny vändning. FC Lorient vann mot PSG i söndags. Efter matchen publicerade Lorient en bild på Twitter där spelarna poserar i den ökända meditations-posen, som en tydlig passning till PSG.

Dortmund hoppade genast in och retweetade med orden ”What goes around...” och syftar då uttrycket ”som man bäddar, får man ligga”.

Varpå Neymar kastade den sista stenen med att svara på Dortmunds retweet med orden ”U remember” och en bild på när han ”mediterade” efter vinsten mot Dortmund.

PSG möter Barcelona och Dortmund möter Sevilla i årets åttendelsfinaler. Vinner de sina respektive möten kan denna fejd vakna upp på nytt under kvartsfinalen.