”På alla sätt märkligt, ängsligt och läskigt”

När coronapandemin ställde in sommarens stora sporthändelser förändrades också Anna Brolins arbetsuppgifter. Programledaren på TV4 och C More har lämnat världens fotbollsarenor och jobbat med nyheter de senaste månaderna.

Men när Portugal ställdes mot världsmästarna Frankrike i Paris fanns Brolin på plats.

– Det var första gången på väldigt länge jag befann mig i närheten i någon form av fotbollsmatch live och kände gräsdoften, säger hon om helgens match.

Hur var det?

– En sån otrolig lyxig, smått surrealistisk, fantastisk upplevelse. Lite som att gå på tivoli när man var liten och hade längtat efter det.

”Enda centimetern där man inte behövde ha mask”

Comebacken vid sidlinjen kom i en stad som just nu drabbas hårt av pandemin.

– Otroligt märkligt, nyttigt, lärorikt, ängsligt, läskigt – på alla sätt. För Paris befinner ju sig i ”maximalt nödläge” som det heter och det är krav på munskydd var man än går i stan. Den enda gången du får avlägsna masken är när du sätter dig och äter, eller faktiskt när vi gjorde en så kallad ståuppa inne på arenan. Det var typ enda centimetern i hela Paris där man inte behövde ha mask.

Brolin fortsätter:

– Annars är det verkligen stenhårt och det är många från andra delar av Europa som är mer vana med det än vi som kommer från Sverige. Bara där är det en speciell upplevelse. Folk är rädda, försiktiga och oroliga.

Fanns det någon tvekan över att åka?

– Vi följde utvecklingen nära så klart och i samråd med nyheterna och avvaktade.

– Det fanns också det en stor nyhetsangelägenhet med att åka dit.

”Jag blev nästan tårögd”

Portugal och Frankrike spelade 0-0 inför 1000 åskådare på Stade de France. Även finalerna i Franska öppna spelades inför 1000 personer i publiken. Något som i dag inte är tillåtet i Sverige.

– Frankrike hade den högsta dygnssiffran någonsin presenterad i lördags och så spelas det samtidigt en fotbollsmatch med publik. Som svensk, sett till hur vi har tagit beslut, är det speciellt i sig. För där har man stängt barer, kaféer och nattklubbar, men har biografer och teatrar öppna och även valt att släppa in publik, säger TV4-profilen.

– Det är intressant och det finns ingen som sitter på facit. Så man måste vara ödmjuk till att det ser olika ut.

Hur var det att se en match som faktiskt hade publik?

– Det kändes både fint och stort. Jag blev nästan tårögd av att se relationen mellan publiken och spelarna, interaktionen där är ju någonting alldeles speciellt. Att bara få en liten förnimmelse av det och hur det har varit gjorde mig gråtmild i sig.

