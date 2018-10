Det är en amerikanska vid namn Kathryn Mayorga som har riktat våldtäktsanklagelserna mot Cristiano Ronaldo. Enligt Mayorgas vittnesmål, som först publicerades i den tyska tidningen Der Spiegel, ska Juventus-stjärnan ha förgripit sig på henne under en festkväll i Las Vegas 2009.

Polisen i Las Vegas har återupptagit sin tidigare stängda utredning av fallet – men Ronaldo nekar till brott.

LÄS MER: Kvinnan förföljdes av Ronaldos team

LÄS MER: ”Finns ännu en kvinna som anklagat honom”

Ronaldo anklagas för våldtäkt

"Våldtäkt är ett fruktansvärt brott som går emot allt jag är och står för. Även om jag vill rentvå mitt namn, så tänker jag inte bidra till mediespektaklet som startats av folk som vill marknadsföra sig själva på min bekostnad", skrev Ronaldo på Twitter tidigare under månaden.

Samtidigt som polisen i Las Vegas utreder fallet ånyo har en kaféägare i Worcester i västra England hamnat i blåsväder på grund av ett Ronaldo-relaterat bakverk. Mannen i fråga heter Jose Goncalves och hans kafé går under namnet Our Taste of Portugal.

Han började sälja "Ronaldo cookies", ett slags pepparkaka som föreställer en man som penetrerar en kvinna. Enligt BBC spred sig ryktet om Goncalves idé på nätet och produkten blev beskriven som "våldtäktskakan". Fler brittiska medier har skrivit om kakorna, däribland Daily Mirror, och BBC-programledaren gav röst åt sin upprördhet via ett Twitter-inlägg.

LÄS MER: Ronaldos familj bryter tystnaden: ”Rättvisa”

"Jag blev äcklad – vansinnig”

Lydia Johnson, som arbetar på en klinik för sexbrottsutsatta, är rasande.

– Jag kunde inte tro mina ögon när jag såg det på Facebook, jag blev äcklad när jag hörde om det, säger Johnson till BBC.

– Det här är aldrig någonsin okej... det gör mig besviken och vansinnig att någon kunde tro att det här var en bra idé.

Goncalves har bett om ursäkt, men han har inte meddelat om han ska sluta sälja kakorna eller ej.

– Kunderna som har köpt kakorna tyckte att de var riktigt roliga, så de köpte för att visa sina vänner och familjemedlemmar, säger Goncalves.

LÄS MER: Nytt kryphål kan få Ronaldo friad