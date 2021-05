Det var två svenskar i startelvan när Krasnodar ställdes mot Rostov under söndagen – Victor Claesson och Kristoffer Olsson.

Under tilläggsminuterna i första halvlek sköt Olsson Krasnodar till en 1-0 ledning efter framspel av Wanderson. Kvitteringen kom ett par minuter in i andra halvlek, genom ett självmål av Yuri Gazinskiy.

Olsson har inte gjort mål för sitt Krasnodar i Premjer-Liga sedan den 14 mars, då mot bottenlaget FK Tambov. Olsson har noterats för två mål för Krasnodar under säsongen 20/21 i Premjer-Liga.

Matchen bjöd på en riktig svenskfest när både Armin Gigovic och Pontus Almqvist byttes in för Rostov under första halvlek. Marcus Berg byttes in för Krasnodar i den 33:e matchminuten.

Matchen slutade 3-1 till Krasnodar efter ett mål av Wanderson i den 60:e matchminuten, och ytterligare ett av Kaio Pantaleão i den sjunde tilläggsminuten.