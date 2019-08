Det var finbesök i Sverige och på Friends arena. Atletico Madrid och Juventus var på besök för att möta varandra i en träningsmatch inför kommande säsong.

Och publiken på Friends fick se både superstjärnan Ronaldo från start för Juventus samt underbarnet Joao Felix från start för Atletico Madrid.

Båda lagen har värvat tungt

Båda lagen har varit aktiva under sommarens transferfönster. Juventus har bland annat tagit in Adrien Rabiot och Mathijis de Ligt. Spanjorerna har bland annat hämtat in ytterbacken Kieran Trippier från Tottenham och Joao Felix från Benfica.

Och det var nyförvärven som skulle visa sig upp sig för Atletico Madrid. Kieran Trippier, slog in ett inlägg till supertalangen Joao Felix som satte dit 1-0 för sin nya klubb.

Joao Felix gjorde två mål

Men bara någon minut senare kvitterade Sami Khedira. Bollen studsade ut till Khedira, efter ett skott från Adrien Rabiot, och tysken drog till direkt med en sträckt vrist och gjorde 1-1.



Men 19-åriga Joao Felix skulle inte nöja sig med bara ett mål. Thomas Lemar slog en perfekt passning till portugisen som gjorde sitt andra för kvällen när han raklång tryckte in en volley. Det innebar 2-1, ett resultat som skulle stå sig matchen ut.

Ronaldo mållös i Stockholm

Men Juventus var nära en kvittering. Rabiot var bara centimeter från att skicka in 2-2. Han tryckte av ett jätteskott som gick i stolpen.

Atletico Madrids målvakt, Jan Oblak, var en av matchens bästa spelare då han stod emot många av Juventus försök. Inte ens Ronaldo kunde rå på honom och stjärnan blev utbytt i den 71:a minuten och fick stående ovationer på Friends arena. In kom i stället Mario Mandzukic.

Efter matchen kommenterade Atletico Madrids tränare, Diego Simeone, Joao Felix insats.

– Många pratar om Joao Felix som spelade en otrolig fotboll och anpassat sig bra till laget. Han har en fin vision och anpassar sig. Han vill lära sig vad det innebär att spela i Atletico Madrid, säger han.

Vinst över Real Madrid och Juventus på försäsongen. Hur ser du på lagbygget?

– Processen har sett bra ut. Vi behöver höja kvaliteten på vissa delar, vi fick kämpa en hel del i första halvlek, Juventus är ett riktigt bra lag med många etablerade spelare.

Joao Felix är en ung spelare, är ni försiktiga med honom?

– Han kommer att få de minuter han förtjänar. Han spelar en jättefin fotboll och tittar du på hur det ser ut så finns det ingen ålder för när man kan släppa lös en spelare. Han har gjort det bra.