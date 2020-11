Lind: Matcher påverkas inte

Gränsen för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster sänks från 50 personer till 8 personer, enligt ett förslag som statsminister Stefan Löfven meddelade på en digital presskonferens (tidigare har ett undantag om maximalt 300 personer i sittande publik klubbats igenom, men i praktiken genomförts väldigt få gånger).

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson sa på måndagens presskonferens att det ännu inte finns några exakta besked kring hur de nya restriktionerna kommer påverka elitidrottens verksamhet, när de är tänkt att träda i kraft 24 november.

– Vi kommer få det här på remiss och ska styra med balansen vi ska hitta mellan träning, tävling hur man ska bedöma. Det är också en fråga om hur polismyndigheten bedömer det här med offentlig sammankomst, säger Carlson.

Men idrottsminister Amanda Lind säger till Aftonbladet att tävlingsverksamheten inte påverkas av de nya restriktionerna.

– Det omfattas inte av nya lagen eftersom det är en arbetsplats och inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, säger Lind till tidningen.

Jenny Silfverstrand: ”Vi väntar på besked”

Av de stora lagidrotterna är dagens besked ett bakslag inte minst för ishockeyn, som är den stora publikidrotten under vinterhalvåret. SHL drabbades redan i våras när SM-slutspelet ställdes in. Grundserien kunde slutföras med ett snitt på 6 050 åskådare per match.

Jenny Silfverstrand, SHL:s vd, kommenterar dagens besked om att endast åtta personer kommer att tillåtas i publiken:

– Det vi vet just nu är att vi inte kan vara 50 på läktarna så som i dag. Nu gäller det åtta personer. Vi väntar på besked kring hur det blir för våra restauranger på arenor.

Men matcherna ska spelas?

– Ja. Det är de signaler vi har fått. Ingen har hittills sagt att vi inte ska spela, säger Silfverstrand.

Läget för elitidrotten i Sverige just nu: Från den 24 november tillåts max åtta personer i allmänna sammankomster. Men kultur- och idrottsminister Amanda Lind bekräftade under måndagen för Aftonbladet att elitidrott, till exempel allsvenskan och SHL, kommer att fortsätta som tidigare. ”Det omfattas inte av nya lagen eftersom det är en arbetsplats och inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning”, skriver Lind. När det gäller publikfrågan gäller följande: Det är egentligen fortsatt upp till varje region att bestämma. Undantaget om 300 personer i sittande publik är fortfarande aktuellt om en viss region anser att de har kontroll över smittspridningen. Men i nuläget har 20 av 21 regioner infört hårdare restriktioner vilket betyder att 300 personer-gränsen inte är aktuellt. Den enda regionen som ännu inte infört tuffare restriktioner är Jämtland/Härjedalen. Vad innebär en allmän sammankomst? För att det ska räknas som en allmän sammankomst så behöver tillställningar söka tillstånd hos polisen. Enkelt betyder det sammankomster som riktar sig till allmänheten. Exempel: Teaterföreställningar, demonstrationer, föreläsningar och konserter räknas till exempel som allmänna sammankomster. Källa: Polisen. Visa mer Visa mindre

”Då är det ingen allmän sammankomst”

Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande, försäkrar att de nya restriktionerna inte kommer stoppa idrotten.

– Om du har en match på en arena som är stängd för publik – då är det ingen allmän sammankomst. Samma sak när det gäller träning. Så juridiskt kan man säkert argumentera så, men det kan finnas andra aspekter under en pandemi som man har att väga in.

Även om idrotten fortsätter står det klart att den på något sätt kommer att påverkas.

– Det var första gången jag tror jag hörde statsministern säga att inför man det här påverkar det idrotten. Vi är inställda på att någonting kommer ändras, säger Eriksson.

LÄS MER: Allt du behöver veta inför matchen mot Frankrike