Det var i fredags som Kathryn Mayorga trädde fram i tyska tidningen Der Spiegel för att – med namn och bild – berätta att hon blivit våldtagen av Cristiano Ronaldo.

Den i dag 35-åriga kvinnan skrev på en förlikning år 2010 som förbjöd henne att prata händelsen, men hennes nya advokat anser att Mayorga inte var psykiskt frisk vid undertecknandet.

Därför har de skickat in en ny stämningsansökan till det amerikanska rättsväsendet. Cristiano Ronaldo nekar till skuld och hans advokater har låtit meddela att de kommer vidta rättsliga åtgärder mot Der Spiegel.

LÄS MER: Anklagad för våldtäkt – bryter nu tystnaden

"Hon sa nej och sluta flera gånger"

I samband med sin publicering i fredags rapporterade Der Spiegel att de förfogade över dokument som på allvar hotade Ronaldos trovärdighet.

Sportchefen Christoph Winterbach har nu publicerat delar av dokumentet på sin twitter. Där påstås Ronaldo - i förhör med sin advokat - inte bara erkänna att han har haft sex med Mayorga. På frågan om kvinnan någon gång "höjde sin röst eller skrek" så svarar Ronaldo: "hon sa nej och sluta flera gånger", enligt dokumentet.

Winterbach menar att det här är en av de mest allvarliga omständigheterna i fallet.

"Det här dokumentet kan bli väldigt viktigt. Det är väldigt farligt för Ronaldo eftersom det höjer stora frågetecken kring hans förnekande", skriver sportchefen Christoph Winterbach på twitter.

LÄS MER: Orden till kvinnan – direkt efter påstådda våldtäkten

Förlikningen undertecknades 2010

Anklagelserna skakar Ronaldo och hans familj – flickvännen Georgina Rodriguez och hans fyra barn.

Enligt Mayorgas berättelse ägde händelsen rum 12 juni 2009 på ett hotellrum i Las Vegas – samma sommar som Ronaldo flyttade från Manchester United till Real Madrid.

Målet för Mayorga och Leslie Mark Sovall, en 65-årig advokat från Las Vegas, är nu att få den undertecknade förlikningen från 2010 ogiltigförklarad. Bland annat har läkare undersökt Kathryn Mayorga och kommit till slutsatsen att hon visat tecken på posttraumatisk stress och depression efter händelsen.

LÄS MER: Pekar ut Ronaldo för våldtäkt – träder fram

Ronaldo: "Det är fake news"

Själv uttalade sig Ronaldo i fredags kväll via Instagram och sa då om händelsen:

– Det är fake news. Hon vill bli känd genom att använda mitt namn. Men det är så det fungerar.

Ronaldo är inte bara ett av fotbollsvärldens största namn: under flera år har han varit en av världens bäst betalda spelare. Endast Leo Messi tjänade mer än portugisen under fjolårssäsongen: portugisen drog då in 94 miljoner euro, motsvarande cirka 975 miljoner kronor, enligt France Football.

I fjol listade Forbes honom som den rikaste idrottsmannen i världen, tack vare sina sponsorkontrakt.