Island har fått en blytung start på nystartade Nations League.

I helgen föll Erik Hamréns landslag under förnedrande omständigheter med 0-6 mot Schweiz i premiären (Islands största förlust på 17 år).

– Först av allt vill jag be om ursäkt till hela Island. Det var ett pinsamt resultat, sa Hamrén till C More.

Under tisdagskvällen tog Island emot VM-trean Belgien hemma på Laugardalsvöllur i Reykjavik. Och man höll fortet i en knapp halvtimme.

Sen följde två mardrömsminuter.

Först placerade Eden Hazard in 1-0 från straffpunkten och två minuter senare var det dags igen. Målskytt den här gången: Romelu Lukaku.

I den andra halvleken, nio minuter innan full tid, kunde sen samme Lukaku öka på ledningen till 3-0 för belgarna.

Matchen slutade 3-0 till Belgien.