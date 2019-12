Alfredo Morelos, 23, har precis tryckt in 2-0 för Glasgow Rangers i bortamatchen mot Motherwell. Han springer bort till Motherwellklacken och firar med en så kallad bras d'honneur, en gest som i stora delar av Europa går att likställa med att ge någon fingret.

Tilltaget ger Morelos hans andra gula kort för aftonen och han får kliva av planen på Fir Park. Det är Morelos första röda kort den här säsongen, men långt ifrån hans första för klubben.

Säsongen 2018/19 slog Morelos igenom med dunder och brak. Det var hans första hela säsong med Glasgow Rangers och den colombianska anfallaren fick uppmärksamhet över hela världen av två anledningar.

Sin näsa för mål - och kontroverser.

Han är ”en ung Luis Suarez”

Morelos stod för 19 fullträffar och fem (!) utvisningar den säsongen. Bland annat lyckades han med konststycket att bli utvisad mot just Aberdeen tre gånger. Lägg därtill att han drog på sig ytterligare 14 gula kort.

– Han har alltid varit lite galen, säger den gamla lagkompisen Lucas Lingman, den nuvarande lagkamraten Nikola Katic kallar honom ”loco” och Talksport har beskrivit honom som en ”skandalmagnet”.

– Det är den enda anledningen till att han inte spelar i en av de största ligorna just nu, alla löjliga röda kort han drog på sig, säger hans förre agent Jonne Lindblom.

– När jag skulle sälja in honom kallade jag honom för ”en ung Luis Suarez”. Spelstilen är likadan, han är en mobbare på planen.

Alla kontroverser till trots – eller kanske tack vare dem – så blev han snabbt en publikfavorit i Rangers och supportrarna kallar honom ”El Bufalo”, buffeln, för hans sätt att bara köra över motståndarna.

Så var hittade Glasgow Rangers sin guldklimp? Något överraskande är svaret: I Finlands huvudstad Helsingfors.

Så hamnade Alfredo Morelos i Finland

Men det var inte tack vare briljant scouting från klubben som han hamnade i Finland, utan det var väldigt mycket tillfälligheter.

Jonne Lindblom, i dag sportchef för de finska ligamästarna KuPS, var 2016 agent i en stor firma som aktivt letade spelare runtom i världen, bland annat i Colombia.

– Det är ett av de länder som inte är så välscoutat, så man kan hitta bra spelare till skandinaviska klubbar där, säger Lindblom.

Morelos var en sån spelare. Agenturen ville slussa honom in i Europa via en skandinavisk klubb och hörde av sig till ”alla”.

– Alla klubbar som kunde betala de drygt fem miljoner kronor som hans klubb ville ha för honom. FC Köpenhamn, Bröndby, Rosenborg, Malmö FF... Alla såna klubbar.

Vilka fler svenska klubbar erbjöds han till?

– Jag vill inte säga exakt, men du kan tänka själv. Alla de som hade fem miljoner att avvara fick frågan.

Då vände sig Lindblom till hemlandet och HJK:s vd, den förre Djurgårdsspelaren, Aki Riihilati.

– Jag sa att han helt enkelt fick lita på mitt ord.

HJK bestämde sig för att ta in Morelos på lån med köpoption och han anlände i februari 2016.

Så minns de Morelos tid i Finland

”He was really fucking good”.

Så säger IltaSanomats fotbollsreporter Janne Oivio på en sprakig telefonlina på väg hem i Helsingforstrafiken på frågan om hur han minns Morelos.

– Man kunde se direkt att han var riktigt, riktigt bra. Hans spelintelligens i kombination med hur atletisk han är gör honom extremt bra, säger Oivio.

– Och att han är en sån otrolig målskytt. Han gör mål på alla olika sätt, med fötterna, med huvudet, nära mål, utanför straffområdet. Han är dessutom självisk på helt rätt sätt, jag tror att han gjorde fler mål för HJK än antalet gånger han passade någon annan inne i straffområdet.

Under säsongen nätade han 16 gånger på 30 matcher. Då bestämde sig Lindblom för att göra ett nytt försök med andra klubbar i Skandinavien.

– Jag hörde av mig till alla igen, men ingen nappade. Det var väldigt konstigt, men de tyckte väl att den finländska ligan höll för låg nivå eller något, säger han.

I stället betalade HJK drygt en fem miljoner kronor för att göra övergången permanent. Detta, enligt Oivio, mot Morelos vilja.

– Han ville ju vidare direkt. Så då dök han upp helt ur form till försäsongsträningen. Det var inte så att han var fet, men det var en liten kula på magen, säger Oivio.

– Men det spelade ingen roll, han var en nivå över alla andra ändå.

Alfredo Morelos enorma målfacit för Rangers

Det märktes på planen. Under våren gjorde Morelos 16 mål på 17 matcher för HJK innan Glasgow Rangers betalade drygt 12 miljoner kronor för att värva Morelos sommaren 2017 där succén har fortsatt. På sina 124 matcher för Rangers har han gjort 75 mål (0,6 mål per match) och slog den här säsongen Henrik Larssons skotska rekord för antal mål i Europa under en säsong (12).

Så det är inte omöjligt att Morelos, bortom namn som Erling Braut Haaland och Takumi Minamino, blir vinterns stora övergång.

Det finns intresse för honom från andra klubbar, inte minst har colombianen kopplats ihop med en Premier Leagueflytt vid flera tillfällen och Morelos vill vidare.

– Vi får se under vinterfönstret om det finns möjlighet att flytta till en större klubb, till en mycket bättre och tuffare liga. Det skulle vara bra för mig, så att jag kan fortsätta förbättras, säger han till Daily Record.

De som vill ha honom kommer dock behöva betala dyrt. Hans tränare, Liverpool-legendaren Steven Gerrard, vill inte sälja och värderar Morelos till mer än en halv miljard kronor. En summa HJK gärna ser att han går för i januari. Den finska klubben har nämligen en vidareförsäljningsklausul på Morelos, så en dyr försäljning skulle innebära ett miljonregn över klubben.

Miljoner som hade kunnat tillfalla en svensk klubb.

– De ångrar sig i dag, säger Lindblom.

Har de hört av sig och sagt det?

– Jag vill inte säga vilka, men vissa klubbar har faktiskt det. Sen finns det andra som aldrig skulle erkänna det.

I sin nyblivna roll som sportchef kommer Lindblom att fortsätta leta diamanter som Morelos. Men den här gången kommer de svenska klubbarna inte få chansen att hinna före.

– Det är inte lätt att hitta spelare som Morelos, men de finns där ute. Och vi kan använda honom som exempel för att sälja in idén att komma till Finland, säger Lindblom.

