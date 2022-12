”Det är dags för mig att säga adjö till min första kärlek” skriver Nilla Fischer på sin Instagram.

Det är nog en hel del som kan relatera.

Det smärtsamma i ett avsked, den där klumpen i magen av växande ångest. Svårigheterna i att orientera sig i ett hav av känslor.

Nej, det är givetvis inte samma sak att säga adjö till en person som till en karriär. Men att sluta med något du älskat från första stund måste någonstans ge samma tomhet som vid ett uppbrott.

Insikten att det inte kommer bli som förr. Att ett kapitel är slut.

I Nilla Fischers fall är det inte bara ett avslutat kapitel, det handlar om en över 20 år lång kärlekshistoria som är till ända.

Klart det smärtar.

När är en karriär som pågått i över två decennier avslutas är orden svåra att forma för att göra den rättvis.

Enskilda ögonblick känns lätt futtiga.

Ändå är det några som sticker ut.

”Det är helt jävla fenomenalt”

VM 2019 är ett tillfälle som etsat sig fast från Nilla Fischers långa och framgångsrika fotbollskarriär.

Sverige leder bronsmatchen mot England med 2-1. Matchklockan tickar upp över 90 minuter. ”The Lionesses” ligger på för kvittering. Det är svajigt, och stressen från de svenska spelarna är påtaglig.

Bollen hamnar sedermera hos den engelska högerbacken Lucy Bronze som instinktivt trycker till på volley.

En projektil tar sikte mot det svenska målet, förbi Hedvig Lindahl och ser ut att leda till kvittering.

Men så står hon där, Nilla Fischer, med sitt pannben – bokstavligen.

– Det är helt jävla fenomenalt, helt sjukt. Man tänker att nu blir det mål och så står hon där med sin jävla panna. Ursäkta att jag svär, men det är helt fantastiskt, konstaterade Nathalie Björn efteråt.

Aktionen har blivit ikonisk. Visst, den ledde till VM-medalj och enorma hyllningar på hemmaplan, men framför allt målar den bilden av Nilla Fischer som fotbollsspelare på ett fantastiskt sätt.

Ändå känns det som hon alltid varit enormt ödmjuk kring sin betydelse.

Och någonstans klarnar bilden än mer av Nilla Fischer på grund av det. Hon var den i som i de svåraste av lägen alltid ställde upp för att svara på medias frågor, visade känslor när besvikelsen sköljde över, bjöd lagkamraterna på ett spex lagom tills landslagsträningen skulle starta och alltid målmedvetet jagat nästa triumf.

Dags att lyfta luren nu

Nilla Fischer har gett allt och lite till under alla år med fotbollsskor på. Hon har verkat i damfotbollens tjänst med insatser på planen, men minst lika mycket utanför den.

Det må låta lite trist, men är faktiskt allt annat än det.

Hon har banat väg för den yngre generationen och blivit en förebild för alla de som vågat drömma.

Men Nilla Fischer har också varit en nagel i ögat på många. Fått utstå kritik för åsikter hon rakryggad stått för, aldrig vikt ner sig och alltid kämpat för jämställdheten. Outtröttlig som få.

2018 års håll-käften-tal är ett tydligt exempel på det.

”Alla ni pojkar, killar och framför allt män – det är dags att komma in i matchen nu. För jämställdhet är något som gynnar oss alla, men det är något vi måste göra tillsammans. Och helt ärligt: We have no more fucks to give.”

Diamantbollen-vinnaren hyllades med stående ovationer, och efterspelet nådde höjder hon nog själv inte räknat med.

Det var ett tal av sällan skådat slag.

Men nu då? Är det rimligt att låta en fotbollsspelare som vuxit ut till en ikon att släppas för vinden.

Självklart inte.

Och helt ärligt, det vore korkat att inte nyttja den kompetens hon besitter även om hon förtjänar lite distans först. Men Nilla Fischer har använt sin roll som fotbollsstjärna på ett föredömligt sätt och har alltid funnits tillgänglig, något som inte alls är lika självklart längre när sporten fortsätter att växa.

Så Håkan Sjöstrand och kompani på förbundet, lyft luren och nyttja en av Sveriges mest rutinerade fotbollsspelare även i framtiden.