Mystiken kring Zlatans skada fram till avskedet

Matchklockan har tickat en bit över minut 70. Sverige ligger under med 0-2 mot Belgien hemma på Friends arena i sin första kvalmatch till EM 2024. Janne Andersson kallar till sig Zlatan Ibrahimovic, 41.

Zlatan har precis gjort comeback efter den knäoperation som höll honom borta från spel i strax under ett år och har en dryg vecka tidigare gjort sin första start för säsongen i Milan.

Med en kvart kvar av ordinarie tid kastas Zlatan in i matchen och planen är att använda hans fysik och teknik för att låsa fast bollen på Belgiens planhalva, trycka in ett reduceringsmål och få en väg tillbaka in i matchen. Det blir inte så, i stället gör Romelu Lukaku sitt tredje mål för kvällen och Zlatan är dämpad efteråt.

– Vi är också besvikna. Det här är inget vi vill, utan vi vill få med oss bra resultat och också göra det bra, säger han.

Det vet ingen då, men det här är Zlatan Ibrahimovic sista match i karriären.

Zlatans besök på specialistklinik i Sevilla

Ett par dagar senare möter Sverige Azerbajdzjan, men utan Zlatan i truppen. En skadekänning i låret håller honom borta från spel. Efter landslagssamlingen reser Zlatan till en specialistklinik i spanska Sevilla – dit andra stora spelare åkt för att få bästa möjliga vård.

Efteråt lägger kliniken upp en bild på Zlatan på Instagram.

”Tacksam för besöket och förtroendet”, skriver de.

Zlatan Ibrahimovic efter besöket på specialistkliniken i spanska Sevilla Foto: Instagram

En knapp månad senare är Zlatan uttagen till ligamatchen mot Lecce, men på uppvärmningen kände han av problem i vaden och kunde inte komma till spel. Milantränaren Stefano Pioli säger efteråt att hans plan var att låta Zlatan hoppa in.

– Men han sa till mig att han inte kunde spela. Jag vet inte hur allvarlig skadan är, men han kände av något.

Det var så nära en comeback Zlatan kom. På söndagskvällen, i samband med Milans sista ligamatch för säsongen, tog han farväl av fotbollen. På presskonferensen efter matchen säger Zlatan att han tagit beslutet att lägga av ”de senaste tio dagarna”.

Olof Mellberg, tränare i BP och vän till Zlatan sedan landslagstiden, tror att skadeproblematiken i närtid ligger till grund för avskedet.

– Det var inte så oväntat med tanke på skadehistoriken, säger han.

– Att han lyckats hänga med på så hög nivå som han gjort, det är få förunnat och har man möjlighet att få vara i de klubbarna han varit, då ska man köra på. Det har han gjort helt rätt i. Men med den skadehistoriken... det var ett bra läge.

En bild som delas av Milanjournalisten Pietro Mazzara.

”Han har känt mycket smärta och det har varit svårt för honom att komma tillbaka från de senaste skadorna”, skriver han på sajten Milannews.

Zlatans tuffa tid efter senaste knäskadan

Som de båda är inne på, de senaste åren har skadorna blivit fler och kommit tätare för Zlatan Ibrahimovic. Sedan återkomsten till Milan säsongen 2019/20 har han missat totalt 95 matcher på grund av skada.

Den längsta frånvaron kom till följd av knäskadan i slutet på förra säsongen som krävde tre operationer och ”14 månader av lidande” som han själv beskrev det.

– Problemet var att jag inte fick positiv feedback. Man försökte gå framåt men det blev två steg bakåt. Hela tiden var jag fast i den röran. Jag såg aldrig något ljus som gav mig energi och svar på att det jag gjorde var bra. Jag kom inte i en situation där jag sa: ”Stopp”. Men jag kände att det var hopplöst. Sen bara hände något. Jag kom ur ett mörkt rum och allt blev ljust. Allt var positivt.

Efter att han kommit tillbak från sina operationer blev det fyra ligamatcher och till sist landskampen mot Belgien innan det var slut.

– Vi hade förhoppningar om att det skulle bli fler landskamper – och det hade han nog själv också, säger landslagschefen Stefan Pettersson.

Landslagsläkaren Jonas Werner kommenterar inga detaljer kring den skada Zlatan ådrog sig i samband med Belgienmatchen, men berättar att han direkt började jobba för att ta sig tillbaka.

– Zlatan tog sig genast an rehabiliteringen av skadan han ådrog sig under matchen mot Belgien, med samma oerhörda professionalitet som genomsyrade hela hans karriär. Han lyckades också komma tillbaka i speldugligt skick ännu en gång och togs ju också ut i Milans matchtrupp mot Lecce i slutet av april.

Vännens ord: ”Rent fysiskt hade han kunnat fortsätta”

Sjukgymnasten och vännen Rickard Dahan har följt Zlatan nära sedan han var tonåring. Dahan säger att Zlatan varit extremt dedikerad när det kommer till att bygga upp en stark fysik och ta hand om sin kropp för att den ska klara av påfrestningen av så många års elitfotboll.

Inte minst är Dahan full av beundran över att Zlatan lyckats ta sig tillbaka efter två svåra knäskador.

– Jag tror inte folk i allmänhet förstår fullt ut vilken bedrift det är – och att göra det på högsta nivå och fortsätta leverera. Jag har arbetat med idrottsskador i 30 år och sett många ta sig tillbaka från svåra skador, men det Zlatan har gjort är exceptionellt, säger han.

Dahan har inte varit direkt involverad i rehabiliteringsprocessen sedan den senaste skadan, men har hållit tät kontakt med Zlatan.

– Jag har fått se att allting har löpt på bra, säger han.

Skadorna som drabbat honom hårt senaste tiden, hur mycket har det spelat in i hans beslut att lägga av.

– Jag kan inte spekulera i det, men jag är helt övertygad, om vi pratar rent fysiskt, så hade det inte behövt ta slut. Hade han haft orken och tron att han skulle prestera på högsta nivå är jag säker på att han hade kunnat fortsätta.

Dahan fortsätter:

– Sen är det så... Zlatan är Zlatan. Det är ingenting som ska få stoppa honom, det har aldrig funnits ett scenario att låta en skada stoppa honom. Han har alltid tagit sig tillbaka från alla skador och kommit tillbaka till en väldigt hög nivå prestationsmässigt.

Exakt vad som legat till grund för Zlatans beslut att lägga av kan han bara själv svara på. På presskonferensen efter söndagskvällens match hintade svensken dock om att hans tankar om förändrats rejält de senaste månaderna.

– Hade någon pratat med mig om att lägga av för tre månader sen hade jag blivit galen, men som läget är just nu accepterar jag faktum, säger han.

– Jag tog beslutet att lägga av någon gång de senaste tio dagarna. Alla spelare drömmer om att kunna avsluta på planen, men olyckligt nog var det inte möjligt.

Zlatan: ”Blir en extra kick när du får ont i magen”