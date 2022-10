”Qatar välkomnar dig” står det överst på bilden.

Men välkomnandet är villkorat.

Under den glada rubriken listas åtta saker som ”ska undvikas för att respektera religionen och kulturen” hos den blivande värden för fotbolls-VM.

De är som följer: att dricka alkohol, homosexualitet, oanständighet, svordomar, att inte respektera religiösa platser, skrikande och hög musik, att dejta eller att ta bilder på folk utan deras tillåtelse.

Bilden delades först den 1 oktober av Twitter- och Instagramkontot RYRqatar (RYR står för ”Reflect your respect”) med ett tusental följare. Efter det har bilden tillsammans med hashtagen #Reflect_your_respect enligt såväl ABC-journalisten Nabil Al Nashar som danske Sören Förby, en frilansande journalist baserad i Mellanöstern, blivit väldigt spridd i Qatar.

Förby skriver att ”det qatariska folket har en brinnande önskan för att västvärldens folk ska följa och visa respekt för de muslimska reglerna”.

Qatars plan för turisterna under VM

På samma gång har bilden nu även uppmärksammats ordentligt i Europa. Bilden har fått stor spridning på framför allt Twitter och många uttrycker sin avsky mot flera av punkterna, men framför allt att homosexualitet är förbjudet.

De olika punkterna på bilden är dock inte tagna ur luften.

UD skriver på sin hemsida att ”alla slags sexuella relationer utanför äktenskapet är olagliga i Qatar. Detsamma gäller sexuella relationer mellan personer av samma kön. Offentliga ömhetsbetygelser kan uppfattas som provocerande av en lokal allmänhet och medföra rättsliga konsekvenser.”

Därtill skriver de att man ska klä sig på ett sätt som kan uppfattas som utmanande samt att det är olagligt att dricka alkohol eller vara berusad på allmän plats.

Bilden är publicerad i en tid då världens blickar allt mer vänds mot Qatar då de om mindre än två månader står som värd för fotbolls-VM och budskapet i bilden står detta i skarp kontrast till både vad det internationella fotbollsförbundet Fifa och VM-arrangörsorganisationen The Supreme Committee har kommunicerat den senaste tiden.

Svaret från Qatar: ”Den är inte från oss”

Och när SportExpressen frågar såväl den qatariska regeringen som The Supreme Committee så tar de avstånd från bilden.

I ett mail till SportExpressen skriver The Supreme Committee:

”'Qatar välkomnar dig'-grafiken som sprids på sociala medier är inte från en officiell källa och innehåller felaktig information. Vi vill uppmana fans och besökare att endast lita på information från officiella källor och vi kommer snart att släppa en guide som går emot mycket av informationen som sprids nu”

De skriver vidare:

”Arrangören har varit tydlig från allra första början att alla är välkomna att besöka Qatar och VM”.

Så då är frågan, vem står bakom den här bilden och kampanjen?

Svaret ligger tolv år bak i tiden.

De ligger bakom den virala – och kritiserade – kampanjen

Instagramkontot RYRqatar lade ut sin första bild i mitten på maj 2014. På den bilden skriver de: ”Är du i Qatar är du en av oss. Så var vänlig att bete dig anständig” och visar upp hur de anser att man bör vara klädd för att vara anständig.

Kontot har varit ganska aktivt sedan starten och merparten av inläggen rör liknande ämnen.

Ett par dagar efter att Ryrqatars första Instagraminlägg blir de omskrivna på engelskspråkiga qatariska sajten Dohanews.co.

Sajten benämner dem som ”en gräsrotsorganisation som ska få män och kvinnor att klä sig mer anständigt”. Organisationen startade 2012 under namnet ”One of us”, men ändrade 2014 namn till ”Reflect your respect”.

Sajten har pratat med organisationens talesperson Umm Abdullah som säger att de startade initiativet för att de ”inte vill gå till offentliga platser och se såna här saker”, med hänvisning till exponerad hud.

– Det gäller för våra barn med. Vi vill inte att de ska imitera sånt här, utan vi vill behålla våra traditioner och våra värden, säger Abdullah.

Hon berättar i artikeln att de först hade kontakt med Qatars statliga turistbyrå för att få hjälp av dem att sprida kampanjen, men att turistbyrån sedan drog sig ur.

Men de har fortsatt driva kampanjen på egen hand – och fortsätter än.

Fotbolls-VM i Qatar inleds kvällen den 20 november och är ett av tidernas mest kontroversiella mästerskap. Flera stora medier har i många år rapporterat om fruktansvärda arbetsförhållanden för gästarbetare i landet och brott mot grundläggande mänskliga rättigheter i Qatar.

Qatar har anlitat flera stora namn för att göra reklam för det kommande mästerskapet. Bland andra Barcelonas tränare Xavi och superstjärnan David Beckham.

Den sistnämnde spelade nyligen in en reklamfilm där han bland annat säger:

– Qatar är verkligen en otrolig plats att spendera några dagar under en mellanlandning. Jag längtar tills jag kan ta med mina barn hit.

Beckham har fått hård kritik för sin medverkan i reklamen.

– Hans inblandning verkar vara goda nyheter för Qatars turistindustri, inte för mänskliga rättigheter, säger Felix Jakens på Amnesty International till Daily Mail.

SportExpressen har sökt Ryrqatar för en kommentar utan framgång.