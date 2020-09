Skandalen briserade när det framkom att de två unga engelska landslagspelarna Phil Foden och Mason Greenwood bjudit upp två tjejer på sitt hotellrum efter Nations League-matchen på Island.

Det hela ska ha läckt ut genom en snapchat-video och de två spelarna blev genast hemskickade från landslagssamlingen då aktionen brutit mot de strikta restriktionerna för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Ska ha betalat en hotellanställd

De båda tvingades betala böter och be om ursäkt. Manchester City-spelaren Phil Foden var snabb att beklaga sig kring händelsen i sociala medier och under tisdagen kom ett uttalande från Mason Greenwood via spelarens klubb Manchester United.

Nu framkommer nya uppgifter i brittiska The Sun. En källa berättar för tidningen att de två fotbollsstjärnorna ska ha betalat en man, anställda på hotellet, för att lyckas smyga in de två isländska tjejerna Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, 20 och Lara Clausen, 19.

”En väldigt generös peng”

– De var väldigt motiverade till att träffa kvinnorna och behövde hjälp från en anställd som fick en väldigt generös peng, säger källan till The Sun.

Vidare framkommer det att det var en av landslagets fysioterapeut som ska ha stoppat killarna från att äta frukost med resten av laget när det hela uppdagades, något som troligen räddat det engelska landslagets fortsatta spel i Nations League.

