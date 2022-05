Hässleholmstjejen Mathilde Janzen debuterade redan som 15-åring i damallsvenskan och sågs som en av Sveriges största talanger. I början av maj förra året bekräftade hennes dåvarande klubb Kristianstads DFF att supertalangen var klar för en övergång till Hoffenheim.



Hennes tyska kopplingar kommer ifrån hennes pappa som är född i landet, vilket har gett henne möjligheten att spela för både det svenska och det tyska landslaget.



Just nu tillhör Janzen Hoffenheims U20-lag som spelar i 2. Bundesliga och även det tyska U17-landslaget som tog EM-guld förra veckan.



– Det är det största du kan uppleva och vinna i Europa min ålder. Det har varit en dröm sedan jag var liten och något som jag verkligen har kämpat för, så det är oerhört kul. I oktober ska vi åka till Indien för att spela VM vilket också kommer bli helt fantastiskt att få uppleva det, säger Janzen.

EM-finalen blev en rysare

Tyskland gick som tåget genom hela EM-slutspelet och vann samtliga gruppspelsmatcher med 2-0. I semifinalen besegrade de Frankrike med 1-0 och slog Spanien i finalen på straffar.



Janzen startade alla matcher som central mittfältare men fick kliva av i finalen efter 40 minuters spel på grund av en hjärnskakning. Väl på sjukhuset rekommenderade läkarna att talangen skulle åka tillbaka till sitt hotell och vila. Något som 17-åringen inte höll med om.



– Jag sa att jag kommer bara att få uppleva en EM-final en gång i mitt liv och att jag måste tillbaka till arenan. Efter mycket diskussioner så fick jag min vilja igenom, men på ett villkor. Att jag skulle sitta still på en stol på sidan av planen.



– När vi sedan vann straffläggningen så var jag så redo för att springa in på planen för att fira. Men jag hade ju lovat att sitta still på stolen där. I stället sprang hela laget fram till mig och gav mig massa kramar, så det var väldigt fint. Jag fick min medalj och jag kände mig ändå väldigt delaktig även fast jag inte kunde hoppa och dansa som jag brukar göra, säger hon och skrattar.

Mathilde Janzen med blommor och guldmedalj. Foto: Privat

Inte stängt dörren till Sverige

Mathilde Janzen är en av de mest lovande spelarna som kommit fram de senaste åren. Ändå kan Sverige gå miste om supertalangen som tack vare sitt dubbla medborgarskap kan spela för bägge länderna.



I dagsläget spelar hon för det tyska ungdomslandslaget, men hon utesluter heller inte att representera Sverige.



– Jag var i kontakt med några från det svenska landslaget förra året. Men jag var ganska tydlig med att jag trivs väldigt bra i det tyska landslaget och att om det skulle bli aktuellt med Sverige nån gång i framtiden så kommer jag att höra av mig. Men jag har absolut inte stängt några dörrar till det svenska landslaget.



– Jag är väldigt nöjd med att spela för det tyska landslaget just nu när det går så bra för både för mig och för hela laget. Vi vann ju EM-guld och jag har stort förtroende från tränarna. Nu vill vi vinna VM.

Siktar på debut i Bundesliga

Mittfältaren berättar att hon utvecklats väldigt mycket som både spelare och person under sitt första år i Tyskland.



Men att omställningen att flytta ifrån familj och vänner redan som 16-åring har varit tuff.



– Jag hade mycket hemlängtan i början. Men efter två månader kände jag att det var helt rätt och nu är jag verkligen supernöjd med mitt byte. Även fast jag saknar Sverige så trivs jag väldigt bra här.



Hon har under sitt första år i Tyskland tillhört Hoffenheims U20-lag men nästa delmål i karriären är att knipa en plats i a-laget.



– Jag hoppas att jag får börja träna och spela med a-laget efter sommaren. Det är mitt mål, avslutar Janzen.

Tio snabba med Mathilde Janzen • Ålder: 17 år • Moderklubb: FC Hessleholm • Nuvarande klubb: Hoffenheim • Bor: Värdfamilj i Hoffeheim • Favoritlag: Hertha Berlin • Vilket lag har den snyggaste matchtröjan: West Ham • Bästa spelaren du spelat emot: Hanna Bennison • Bästa spelaren du spelat med: Therese Sessy Åsland • Vilken spelare ville du alltid vara på skolgården: Thomas Müller • Vilken spelare hade du velat ha som lärare på gymnasiet: Manuel Neuer Visa mer

