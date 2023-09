Under förra säsongen av Premier League gjorde Martin Ödegaard hela 15 mål på 37 matcher för Arsenal. Denna prestation innebar ett snitt på 0.4 mål per match för mittfältaren. Den fina formen har även fortsatt in i starten av denna säsong, där han hittills har bidragit med två mål under de fyra första matcherna.

I det norska landslaget har Ödegaards målgörande i stället lämnat en bitter eftersmak. Under de 52 landskamper som han har spelat har han totalt stått för endast två mål. Detta innebär enligt NRK ett snitt på 0.038 mål per match, klart sämre än det i Arsenal.

– Det är självklart en nedslående siffra, säger NRK:s expert Kristoffer Lökberg till NRK.

Lökberg menar att man måste ställa högre krav på mål från en spelare i Ödegaards position, men lyfter även vikten av att kunna se förbi siffrorna.

– Han har saknat lite effektivitet i landslaget. Men han ska ha att han jämt spelar bra matcher för det norska landslaget och står bakom väldigt mycket av det Norge skapar. Jag hade varit mer orolig om han inte hade varit mer delaktig i den delen av spelet.

Vill göra fler mål i den norska tröjan

Martin Ödegaard pekar även han på att det inte går att stirra sig blind på målbristen, men lyfter även förhoppningen om att det snart ska börja lossna för honom i den norska tröjan.

– Man måste hitta en balansgång, men jag ska inte dölja att jag gärna skulle göra fler mål för Norge. Det är det inga som helst tvivel om och det hoppas jag att jag kan få till, säger Ödegaard till NRK.

– Man ska inte fokusera för mycket på det. Det är lite flyt och oflyt. Jag har skapat mycket i landslaget, men det har varit lite tufft. Just det stressar jag inte så mycket över, det kommer säkert.

”Han skapar fler chanser för oss än för Arsenal”

Ståle Solbakken, förbundskaptenen för Norges landslag, menar att det endast är en ren slump att Martin Ödegaard inte kommit i gång med sitt målgörande än. Han påpekar även att det är Ödegaard som har skapat flest målchanser för Norge, både i EM-kvalet samt förra årets Nations League.

– Han skapar fler chanser för oss än för Arsenal och står bakom väldigt mycket av vad vi gör.

– Bristen på mål tror jag är en slump och lite stolpe ut. Plötsligt lossnar det och han gör mål i fyra-fem matcher på rad, säger förbundskaptenen till NRK.

Norge befinner sig på en tredje plats i sin EM-kvalsgrupp och möter härnäst Georgien 20:45 på tisdagskvällen.

