Den 21-åriga norska supertalangen har imponerat sedan han lånades ut från Real Madrid till Real Sociedad. Totalt har det under den här säsongen blivit 16 matcher i la liga och på dessa har det blivit fyra mål och fem assist.

Under veckan har uppgifter framkommit att Martin Ödegaard kan komma att kallas tillbaka till Real Madrid. Uppgifterna bland annat från spanska AS gjorde gälla att norrmannen trots överenskommelsen klubbarna emellan till 2021 – så skulle norrmannen kunna kallas in redan vid slutet av denna säsong.

Skämtet spreds som en nyhet

Spekulationerna kokade sedan Real Sociedad ihop till ett redigt skämt. Den spanska klubben menade att Martin Ödegaard var klar för Manchester City. Något som kommunicerades på klubbens officiella hemsida och Twitter-konto.

Men någon ny klubbadress har alltså inte Martin Ödegaard – utan han stannar kvar i Real Sociedad. Skämtet spred sig dock som en riktig nyhet i flera medier, bland annat SportExpressen och löpte störst i Norge.

Men sedan uppdagade det sig att decemberluringen var en spansk motsvarighet till ett klassiskt ”första april-skämt” .