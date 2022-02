Märkliga tv-bilderna: ”Ska han fortsätta?”

Inter gästades under onsdagskvällen av Liverpool i Champions Leagues åttondelsfinaler.

Väl där fick försvararen Stefan de Vrij motta ett par tuffa smällar mot huvudet i den första halvleken. Inklusive en frispark som tog i huvudet.

Efter densamma fick nederländaren bland annat hjälp av Inters läkarteam. Detta efter en dryg halvtimmes spel.

Men han fortsatte att spela därefter.

Dock satte han sig ned på nytt med vissa problem under tilläggstiden.

– De Vrij satte sig ned och två medicinare kom in, LGVrij satte sig ned och två medicinare kom in, sade Lasse Granqvist i C Mores sändning

Då nämnde experten Hasse Backe också en nickduell med Sadio Mané i Liverpool tidigare i matchen som kan ha tagit illa.

– Men ska han fortsätta spela då? Han har suttit ned vid sidan en gång redan för det, sade Granqvist.

Backe: ”Det är märkligt”

Experten Hasse Backe var säker på sin sak: han borde inte fortsätta.

– Nej, nej, det kommer han inte att göra.

Men trots det kom de Vrij tillbaka in i spel.

– Det är märkligt, var Backes reaktion.

– Han skakar bara lite på huvudet. Det är ju direkt stolligt om han fått en rejäl smäll. Det är klart att han inte ska spela om han berörts av en smäll i huvudet, det är ju alldeles uppenbart, sade Lasse Granqvist.

I den andra halvleken återkom också de Vrij i spel. Detta trots att han enligt italienska uppgifter från tv-sändningar från matchen ska ha haft problem med synen och ska ha sett suddigt.

Matchen slutade 2–0 till Liverpool efter två sena mål av Roberto Firmino och Mohamed Salah. Returen mellan lagen spelas den 8 mars.

ANNONS: Streama slutspelet i UEFA Champions League - bara på Telia och C More

Se även: Manchester City krossade Sporting Lissabon