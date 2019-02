Lagkapten Caroline Seger är nöjd med insatsen i årets första match i Algarve där Sverige vann med 4-1. Men hon ser även förbättringspotential för laget på vägen mot VM i Frankrike i sommar.

– Jag tycker att Schweiz är väldigt utspridda försvarsmässigt och vi hittar många bra lägen och ytor. Vi spelar enkelt och väldigt rakt. Fina mål också, men det finns fortfarande saker att utveckla, säger hon på träningen dagen efter match.

Vad är det för saker du tänker på då?

– Lite det här med att etablera spel och gå framåt, vilka lägen är rätt och när kan vi hålla i boll och få längre anfall. Men det är svårt som igår när Schweiz ger oss mycket ytor, när man ser de ytorna är det svårt att motivera att trampa på boll och behålla den.

Scouter på plats

Efter matchen mot Schweiz, där sommarens VM-motstånd USA hade scouter på plats menade Kosovare Asllani att de förmodligen såg ett Sverige som spelar mer nu än för bara några år sedan.

En analys som Seger delar.

– Definitivt. Jag tycker att vi har utvecklats till att bli ett mer bollhållande lag, så jag håller definitivt med ”Kosse”. Hårt jobbande och bra försvarsmässigt har vi varit länge, men jag tycker att vi har tagit ett steg till i rätt riktning nu, säger hon.

Vad beror den förändringen på?

– Dels är det detaljer som Peter och Magnus har i vårt spel och på våra träningar, hur de vill spela fotboll. Vi har under årens gång, nästan under hela min landslagskarriär, varit ett lag som kör mycket på omställningar vilket är en förmåga man inte ska underskatta. Men det är bra att hänga med resten av världen i hur man spelar fotboll i dag.

– Jag tror att vi kommer vinna mycket mer på det i längden.

Byten väntas

Till matchen mot Portugal har Peter Gerhardsson sagt att laget kommer att roteras. Dels för att låta alla få speltid, men även för att inte slita på spelarna när man spelar två matcher på tre dagar.

Hur viktigt är det att bygga på vinsten mot Schweiz med ännu en vinst?

– Det är klart att det är viktigt för oss att vinna, men vi måste gå runt på spelare också och ge alla speltid. Vi är i en period nu där det handlar om att inte vara dumdristiga och gå ut och spela en massa matcher med samma spelare, säger lagkaptenen.

– Det är viktigt att alla får minuter och erfarenhet, ingenting säger att vi inte kan vinna matchen även om vi ställer upp med en helt annan elva. Vi är ett bra lag med många bra spelare så det ska bli roligt att möta ett bättre motstånd i morgon och se vad vi kan göra. Det är en bonus om vi går till final i år igen, men det finns viktigare saker när man är på Algarve Cup.

Kaptensbindel på träning

En detalj som uppmärksammades under tisdagens träning var att Caroline Seger kör med kaptensbindel även under träning. Någonting som Peter Gerhardsson även körde med under sin tid som tränare för BK Häcken.

– Ja jag har hört det. VI har aldrig gjort det innan i landslaget, så det känns lite speciellt kan jag säga. Men det är nog en Peter Gerhardsson-grej så det är bara att acceptera, han kommer med den varje träning vi spelar. Det är bara att ta på sig den, skrattar Seger.

Har du fått någon förklaring till varför?

– Nej aldrig. Så det ska jag faktiskt fråga för det är rätt intressent. Jag vet faktiskt inte varför han gör så. Ibland kommer han med den och ibland är det materialaren. Det är bara att ha den på sig.