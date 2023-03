Djurgårdens IF:s spelarbuss rullar sakta in på området runt Stadion Poznan. Spelarna kliver ut – och därefter rakt in på den mäktiga arenan.

Den är öde den här onsdagskvällen. Det kommer den inte vara om drygt 30 timmar.

Biljetterna, de närmare 40 000 tillgängliga, till den första åttondelsfinalen i Europa Conference League är i princip slutsålda. Taket maxat. De som kan sitt Lech Poznan menar att det inte har hänt i Europasammanhang på en sisådär tio år.

– Vad jag har hört från folk är att det kommer bli ett jäkla tryck här i morgon, säger Hampus Finndell.

– Det kommer säkert buas och vara mycket för att försöka få oss ur fokus, men vi kan hantera det på bästa sätt. Det kommer säkert storma, men det har vi varit med om förr.

Victor Edvardsen:

– Troligtvis lär det bli något snäpp högre än vad det är i ett derby. Man vet hur polska fans är överlag, vilken stämning de har på sina matcher och hur mycket fans de har.

Det finns klipp att se för de som önskar. De är bara en googling bort.

Har ni pratat extra mycket om trycket som kan bli?

– Nej, vi är vana vid det. Vi har fantastiskt stöd hemma och en jädra ljudkuliss på Tele2. Framförallt i Europamatcherna förra året.

Djurgårdens IF tränade en dryg timme på matcharenan – dagen före match. I ett lätt snöfall, kan tilläggas. Under den kvart som var öppen för media joggades det mest runt och kördes lite kvadraten.

– Härligt väder. Och sedan vara på gräs, det kan inte vara bättre, log Edvardsen.

Till synes fylld av självförtroende.

FAKTA: LECH POZNAN * Grundades 1922 och kan utan tvivel räknas in bland de största klubbarna i Polen. * Klubben har vunnit den polska ligan vid åtta tillfällen, senast 2021/2022. * Just nu ligger de dock bara tre i ligatabellen. Dessutom hela 13 poäng bakom serieledande Rakow Czestochowa. * Laget tränas av John van den Brom från Nederländerna. Han har tidigare bland annat lett AZ Alkmaar och K.R.C. Genk. * Hemmaarenan heter Stadion Poznan och tar in strax över 40 000 åskådare. * I det nuvarande Europa Conference League-spelet kom laget tvåa bakom Villarreal CF i sin grupp. Därefter slog de ut FK Bodö/Glimt i 16-delsfinalen. * På Uefas ranking finns klubben på plats 110. Djurgårdens IF på plats 92. Visa mer

Djurgårdens IF har tagit sig till den här åttondelsfinalen via ett imponerande gruppspel. Sex matcher resulterade i nästan maximala 18 poäng.

Ska laget nå ännu längre kommer det dock krävas något ännu bättre. I alla fall inne på Stadion Poznan.

När det gäller Europaspel har Lech Poznan, under den här upplagan, varit omöjliga att slå på sin hemmaplan. Åtta matcher har slutat med sju segrar och ett kryss. Dessutom en målskillnad på mäktiga 20–2.

Bland lagen som har besegrats finns spanska Villarreal CF (3–0) och norska FK Bodö/Glimt (1–0).

– Lech har inte förlorat hemma tack vare deras organisation, stödet från arenan och deras individuella kvaliteter, säger journalisten Radoslaw Laudański som bevakar klubben.

Även om laget oftast spelar aningen mer pragmatiskt ute i Europa jämfört med vad de gör i den inhemska ligan så tror Laudański att taktiken kommer vara offensiv mot Djurgårdens IF.

– Eftersom returen spelas borta och på konstgräs tror jag att de ser ett oavgjort resultat i den första matchen som en förlust. Ska Lech möta stadens förväntningar måste de vinna den första matchen.

När Djurgårdens IF:s tränare Thomas Lagerlöf, under onsdagens presskonferens, fick frågan om nivån på motståndet konstaterade han:

– Det är ett bra fotbollslag, så klart, som har tagit sig hit. Jag har dragit en parallell till hur Malmö FF har sett ut de senaste åren. Ganska kraftfulla och direkta. Bra på att fylla boxen och tar sig ganska snabbt dit. Kladdar inte i onödan.

Lagerlöf fortsatte:

– Det är ett lag som vi kan slå, men vi vet att det kommer krävas att alla levererar absolut på topp. Vi kommer inte ha råd med någon halvdan insats. Då kommer det inte räcka. Men vi vet att vi kan lyfta oss och vi har gjort det många gånger innan.

FAKTA: FYRA SPELARE ATT SE UPP MED De måste Djurgårdens IF ha koll på. 1. Mikael Ishak Solklar på listan. Det är, precis som Thomas Lagerlöf sa, landslagsklass på Ishak. Anfallaren är dessutom stekhet. Ishak öser in mål – både i ligan och i Europaspelet. 2. Michal Skoras Truppens högts värderade spelare, enligt sajten Transfermarkt. Bankade, från sin position som vänsteryttern in två mål i 3–0-segern mot Villarreal CF. 3. Afonso Sousa Bildar ofta innermittfält med Jesper Karlström (som Djurgårdens IF också måste ha koll på …). Är U21-landslagsman för Portugal och en talang skapad i FC Portos akademi. Beskrivs som väldigt intelligent och spelskicklig. 4. Joel Pereira Högerback som, enligt journalisten Radosław Laudański, har ett offensiv spel som förstör motståndarnas defensiv. Sägs vara lite av Polens svar på Joao Cancelo. Visa mer

Nycklarna för att lyckas med det? Lagkapten Magnus Eriksson pratar om att Djurgårdens IF behöver ta på sig Europakostymen och prestera som de gjorde under under förra hösten. Victor Edvardsen betonar att det även handlar om att inte ha för stor respekt för motståndet.

– Vi ska tro på det vi ska göra och följa vår matchplan till 100 procent. Då vet vi att vi kan slå ur underläge.

Ser du Lech Poznan som favoriter?

– De spelar i en bättre liga än vad vi gör. Sedan att vi har slagit bättre lag än dem, det är fakta. Men som jag sa: Vi ska bara fokusera på vårt, då brukar vi vara jävligt bra.

Om de inte lyckas med det kan de alltid luta sig mot de djurgårdssupportrar som kommer ta plats inne på Stadion Poznan. De kommer vara i underläge, 38 000 mot 2 000 på ett ungefär. De kommer också vara placerade på en läktarsektion som känns onormalt långt intryckt i ett av arenans hörn. Men …

– De kommer också höras, säger Victor Edvardsen.

– Jävligt kul att ha dem på plats. De ser nog fram emot det här lika mycket som vi gör. Jag hoppas på en häftig dag.

Hur stor är den här matchen för dig?

– Det är den största i min karriär så här långt.

Hampus Finndell:

– Jag tror att vi alla har väntat på den här dagen väldigt, väldigt länge. Nu är den snart kommen.

Hur tror du att det kommer gå?

– Jag tror vi har goda chanser.

Returen mellan Lech Poznan och Djurgårdens IF spelas på Tele2 arena den 16 mars.