Manchester United förlorade premiären hemma mot Brighton.

Nu kommer ytterligare en missräkning för Erik Ten Hags United. Redan efter 20 minuter låg laget under borta mot Brentford.

Detta efter två bjudningar från David De Gea. Målvakten tappade in 1–0 från Josh Dasilva och passade, åtta minuter senare, rakt i gapet på Brentford-pressen. Mathias Jensen kunde förvalta misstaget och rulla in 2–0.

– Det är dubbla julklappar från Manchester United. Erik Ten Hag, vad är det som händer med ditt fotbollslag, frågade sig Viaplay-kommentatorn Henrik Strömblad i sändningen.

Fansens missnöje: ”Inte lämpade att bära tröjan”

I den 30:e minuten blev Uniteds kris ännu värre. Ben Mee nickade då in 3–0 till Brentford.

Fyra minuter senare var kollapsen total. Brentford, med Pontus Jansson i startelvan, och Bryan Mbeumo kontrade in 4–0.

Från läktarhåll började bortasupportarna visa sitt missnöje. ”You're not fit to wear the shirt” – ”ni är inte lämpade att bära tröjan” – hördes från Unitedfansen.

I Viaplays halvtidsstudio förstod experterna Martin Åslund och Fredrik Ljungberg knappt vad som hände.

– Det är bland det sjukaste jag har sett. Det är häpnadsväckande att det kan falla ihop på det här sättet. Och det känns som att det inte är slut på det här, säger Åslund i sändningen.

– Det är helt enormt. Helt sjukt. Det får inte hända, säger Ljungberg.

Någon bättring i den andra halvleken blev det inte. Manchester United – som bytte in svenske Anthony Elanga – skapade inga farligheter och Brentford kunde hålla undan.

United-förlusten är den första mot London-laget sedan 1938.

