Målvakten hyllas – efter delikatessen

England tog sig till Andorra för en på förhand enkel vinst. Och exakt så blev det.

Ytterbacken Ben Chilwell inledde målskyttet redan i den 17:e minuten. Fem minuter innan halvtidsvilan utökade Bukayoko Saka från en läcker långboll av Phil Foden.

Den andra halvleken fortsatte i samma takt – England skulle bara köra över lilla Andorra.

Jadon Sancho gjorde sin andra assist för kvällen när han spelade fram till Tammy Abraham som utökade till 3-0 i den 59:e minuten.

Assist för målvakten

Med cirka tio minuter kvar av matchen fick England en straff och James Ward Prowse stegade upp. 26-åringen missade straffen men tog sin egen retur och satte den i mål.

Men målet som var mest uppmärksammat kom i slutminuterna. West Bromwich-målvakten Sam Johnstone kastade bollen och den nådde hela vägen fram till Jack Grealish. Grealish vände och vred på försvararna innan han satte 5-0 för England. Matchens sista mål och en assist för målvakten.

– Det är snygga scener när utespelarna i England gratulerar Johnstone, med all rätt, säger kommentatorn Christopher Kviborg i C More.