Lundhs ilska mot ikonen: ”Patetiskt”

I november blev målvaktslegendaren Peter Schmeichel inbjuden till Qatar. Schmeichel är en av ”Fifa Legends” och blev bjuden till värdlandet för VM 2022 för att bland annat se formel 1.

Journalisten Olof Lundh var på plats och ställde kritiska frågor, något som Schmeichel inte reagerade på.

Nu kallar han Lundh för en ”idiotisk journalist” i danska tidningen BT och säger att Lundh anklagade honom för 15 000 människors död.

– Han lägger ju skulden på journalistiken och dessutom helt felaktigt. De som har sett min intervju som finns att se så anklagar inte jag honom för att han ska ha ansvar, jag ställde bara frågan hur han ser på situationen där och vad han gör där. Det är patetiskt. Han är naturligtvis pressad av Putin-situationen, det är därför de jagar honom i Danmark, säger Lundh.

Intervjun i BT där Peter Schmeichel kallar Olof Lundh ”idiotisk journalist”. Foto: BT

Olof Lundh: ”Det är patetiskt”

Schmeichel var även anställd av den statliga tv-kanalen Russia Today under VM i Ryssland 2018. Under den perioden syntes dansken på bilder med Vladimir Putin.

– Dansk media har jagat honom efter invasionen med tanke på bilderna som finns på honom och Vladimir Putin . Sedan trodde naturligtvis inte han att när han jobbade för Russia Today under VM 2018 att Ryssland skulle gå till attack mot Ukraina. Jag tror inte heller att han stöder det. Men det är klart att om han representerar dem får han leva med frågor efteråt. Likadant är det om man åker till Qatar när det är ett år kvar till VM för att först gå på formel 1 och för att sedan gå på en ceremoni för att börja nedräkningen till VM, då får man räkna med att få den här typen av frågor. Han är ju en legendar som har gjort otroligt mycket i fotboll och haft en imponerande karriär där han vunnit mycket. Nu lånar han ut sitt namn till Qatar.

Vad tycker du om att han vänder rampljuset mot dig?

– Det gjorde han i för sig också i Qatar, han undrade om jag ställde frågorna för att Sverige inte hade kvalat in. Han hånade lite att Danmark hade kvalat in. Om han inte överhuvudtaget klarar av att reflektera att när man är en del av Fifa Legends-program att han ska vara på olika ställen som har fått VM och att man då kan få frågor kring det. Han kan knappast ha missat debatten kring VM i Qatar och han bör kunna reflektera över att han är där. Dessutom lär han ha fått bra betalt av Russia Today när han jobbade för dem under VM i Ryssland. Visst, han jobbade bara med fotboll, men han jobbade för en tv-kanal i en diktatur. Om han inte kan stå för det… Det är hans problem. Jag tycker att det är patetiskt av honom. Han får tycka jag är en idiot, det är inga problem, men att lägga ansvaret på journalister som ställer frågor är felaktigt.