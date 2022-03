Victor Nilsson Lindelöf har hamnat i en besvärlig situation i Manchester United.

Sveriges lagkapten är given i Janne Andersson landslag, men just nu tredjehandsvalet som mittback i storklubben, bakom Raphaël Varane och Harry Maguire.

Bänkningen kommer dessutom trots att konkurrenten Harry Maguire har svag form och får hård kritik i brittiska tidningar.

I senaste Champions League-matchen mot Atlético Madrid jublade till och med hemmafans när Maguire blev utbytt då United jagade en kvittering.

Men Maguires prislapp och lagkaptensbindel gör honom svårpetad, säger Guardians fotbollsexpert David Hytner.

– Problemet för Victor är att när Raphaël Varane kom så blev alla så upphetsade över att United värvat en enormt prisad mittback som vunnit VM, och sedan hade man redan lagkaptenen som var väldigt bra under EM. Och United betalade fruktansvärt mycket pengar för Maguire så det finns inte en chans att han kommer petas, så Victor måste peta Varane och visa att han är en bättre och mer uthållig mittback. Varane har ju varit skadad mycket också.

– Men Victor är verkligen inte en startspelare i United och det måste vara ett problem för Sveriges landslag, säger Hytner.

Maguire och Lindelöf. Foto: Javier Garcia/Shutterstock / TT NYHETSBYRÅN

United vill behålla bänkad Lindelöf

Manchester United vill inte sälja Victor Nilsson Lindelöf.

Han är viktig som ersättare för Maguire och Varane.

– Det finns inte en chans att United säljer deras första inhoppare som mittback, säger Hytner. Inte en chans. Det är inte en möjlighet för Victor.

Lindelöf har kontrakt till 2024.

Han har inte uttryckt någon önskan om att lämna Manchester United.

Men enligt uppgifter till SportExpressen finns det en utväg för mittbacken om han i framtiden skulle föredra mer speltid i en annan storklubb.

Om svensken vill lämna Manchester på grund av inbrottet som hans familj utsattes för i januari kommer Manchester Uniteds ledning inte förhindra en flytt. Det finns en förståelse för att den otäcka händelsen kan påverka framtida livsval.

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Mittbackens fru Maja Nilsson Lindelöf har skrivit om händelsen på sin blogg, och inför play off-segern mot Tjeckien talade även landslagskaptenen om sina känslor kring inbrottet.

– Det är en jobbig grej som man inte vill ska hända, särskilt när man inte var hemma. Jag kunde inte vara nära familjen, men jag fick ledigt och missade matcher, och för mig var det viktigt att få vara med familjen och stötta dem, sa Victor Nilsson Lindelöf.

Inbrottsvåg mot spelare

Flera fotbollsspelare i norra England har drabbat av liknande inbrott. Nyligen utsattes bland annat lagkamraten Paul Pogba.

– Det är något som pågått ett tag, det får och ska inte hända, men vad man gör åt det vet jag inte riktigt. Det är inte bra, jag vill inte att någon ska utsättas för det, sa Victor Nilsson Lindelöf under pressträffen.

Även Sveriges landslagsmålvakt Robin Olsen har drabbats. Brittiska tidningar uppgav då att rånarna hotat Olsen och familjen med machetes.

Robin Olsens fru, Mia Lindgren, talade nyligen om rånet i TV4:s program ”Playmakers”.

– Det är svårt att förklara. Det var ett rån, men för oss har det varit mycket mer. Vi har inte ens reflekterat över sakerna som försvann. Jag kan inte ens sova själv nu när inte Robin är där. I England har vi vakter konstant, eller en vakthund.

Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Maguires insats - som en skräckfilm

Samuel Luckhurst som bevakar Manchester United för lokaltidningen Manchester Evening News, tror att Lindelöf får chans att bevisa sitt värde under våren.

– Maguires form den här säsongen har varit hemsk och han ska skatta sig lycklig för att han inte blivit petad, säger han. Nu kommer de in i en period då de måste vinna varje match i princip, och jag skulle bli förvånad om han får behålla sin plats i startelvan i alla de matcherna. Varane är den bästa mittbacken och Lindelöf trea, men det känns som det kommer finnas chanser för Lindelöf att slå sig in i startelvan nu under avslutningen.

– Men Lindelöf har alltid känts mer som en spelare för truppen, inte för startelvan, fortsätter han.

Luckhurst tror att nästa tränare kan förändra situationen för Sveriges lagkapten. Klubben letar just nu efter tränaren som ska leda laget nästa säsong. Just nu leds laget av tillfälliga lösningen Ralf Rangnick.

– Nästa tränare kan vilja ha en trebackslinje och då passar han bra där, säger Luckhurst.

Foto: PETER POWELL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Spelarna vill byta lagkapten

Fotbollsexperten tror inte att det spelar någon roll att Maguire är engelsman.

– En del människor är inte lika kritiska mot honom på grund av det, men jag tror inte Ralf Rangnick bryr sig om det.

– Bland spelarna som fansen vill bli av med är Lindelöf långt ned på listan, men Maguire är ganska högt upp, säger han.

Vad fansen tycker?

– Maguire var en av de bästa i EM, men har inte nått samma standard i United, och fansen verkar tycka att han sparar sin bästa form till landslaget. Hans rykte har blivit mörbultat den här säsongen och det vore otroligt om han är lagkapten nästa säsong. Det har varit som en skräckfilm, både för honom och för Manchester United, säger Luckhurst.

– Jag tror att Maguires roll som lagkapten nästa säsong är väldigt svår att rättfärdiga, säger Samuel Luckhurst. Han har dessutom lagkamrater som inte anser att han är trovärdig som lagkapten.