Lindelöf på topplistan – spelar mest i världen

Victor Nilsson Lindelöf har inte hymlat med att han under hösten spelat med en smärtande rygg. Ibland har det gått så långt att svensken tvingats avbryta matcher. I Sveriges Nations League-möte mot Frankrike lämnade 26-åringen planen efter en timme, och när Manchester United tog emot Basaksehir i Champions League kom Lindelöf inte ut till andra halvlek.

– Jag har haft problem i flera månader, haft väldigt ont och har fortfarande problem. Jag kämpar med det varje dag men spelschemat är väldigt tätt så jag försöker mest hålla det under kontroll. Det har varit tufft, speciellt efter matcherna, men jag försöker vara så smart som möjligt när jag väl spelar match, säger Nilsson Lindelöf enligt Manchester Evening News.

Att problemen inte gett med sig får kanske nu en förklaring. När spanska Marca med hjälp av data från The International Centre for Sports Studies rankar de tio spelare i Fotbollsvärlden med mest speltid under 2020 finns en svensk på listan.

Lindelöf på sjunde plats

Med 4 142 minuter hamnar Lindelöf på en sjundeplats.

Listan visar även att Manchester United-tränaren Ole Gunnar Solskjaer litat på sitt sitt mittbackspar. På förstaplats finns nämligen Lindelöfs mittbackskollega Harry Maguire med 4,745 minuter.

Men någon lugn avslutning på året kan inte Lindelöf vänta sig.

Julhelgen innebär ett extra tätt matchande för spelarna i Premier League. Lindelöfs Manchester United ställs mot Newcastle den 26:e december, Wolverhampton den 29:e december följt av Aston Villa den 1:a januari.