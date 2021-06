Lina Hurtigs babylycka: ”Välkommen till familjen”

I måndags samlades det svenska damlandslaget i fotboll för det sista lägret innan OS i Tokyo.

Under den drygt en vecka långa samlingen i Kalmar står två matcher på programmet, den mot Norge i kväll och mot Australien på tisdag.

Men när lägret inleddes lämnade Juventusstjärnan Lina Hurtig återbud.

Lagom till matchstart kom förklaringen till varför.

På sitt Instagramkonto meddelar Lina Hurtig att hon och frun Lisa har blivit föräldrar till en dotter.

”Welcome to our family little girl”, skriver Lina Hurtig till bilden.

I samband med att Lina Hurtig lämnade återbud i måndags meddelade förbundskapten Peter Gerhardsson att han tror att Hurtig kommer att vara tillgänglig för spel inom kort.

– I de samtal jag har haft med Lina så är det fokus på att vara tillgänglig för OS. I första hand gäller det här torsdagen, och sedan får vi ha ett samtal på fredag och se vad vi fattar för beslut då. Det är ingenting som oroar mig i nuläget, sa Gerhardsson då.

Efter matchen mot Norge kommenterade förbundskaptenen babylyckan.

– Jag kommer ha kontakt med Lina här nu och gratulera henne. Det är naturligtvis jättekul och en stor grej i varje människas liv. Jag kommer ha kontakt med henne och sedan får vi se när vi har kontakt, under morgondagen kanske, så får vi se var vi landar, säger förbundskapten Peter Gerhardssson.