Tre mål på 20 ligamatcher för PSG.

Många ställer sig frågan vad som egentligen har hänt med planetens bäste fotbollsspelare sen flytten från Barcelona till Paris Saint-Germain.

Det var också många som reagerade på de smått bisarra scenerna inne på Parc des Princes i mitten av mars. Efter att Real Madrid avslutat Paris Saint-Germains Champions League-säsong var laget tillbaka i serielunken och match mot bottengänget Bordeaux.

Då vädrade hemmasupportrarna sitt missnöje.

Varje gång Leo Messi rörde bollen ekade buropen inne på arenan.

Den tidigare franske landslagsspelaren Johan Micoud menade efteråt att ”Frankrike inte förtjänar att ha Messi i Ligue 1”.

- Allvarligt, hur kan du bua åt Messi varje gång han rör bollen? Vi har verkligen nått botten. Det är bara i Frankrike man ser något liknande. Det är så sorgligt. Vi förtjänar helt enkelt inte honom. Jag tror att han sticker i väg i sommar, och det gör han rätt i, sa Micoud.

Messis tidigare lagkamrat från Barcelona, Cesc Fàbregas, skrev på Twitter:

”Fotbollen har inget minne. Det är skamligt”.

Det var ju inte under återhållsamma former som den franska huvudstadsklubben presenterade världens bäste fotbollsspelare under sommaren 2021.

Det nypåskrivna kontraktet sträckte sig över två säsonger.

Experten: ”En extrem besvikelse”

Men den argentinske 34-åringen har knappast rosat marknaden under sin första säsong i PSG och Messi har fått utså en hel del kritik i den franska pressen. Något som ska ha gjort honom rejält irriterad, enligt Get French Football.

Leo Messi inledde säsongen skadad och inför söndagens klassikermöte med Marseille står han fortsatt på blygsamma tre mål i ligaspelet. En minst sagt kraftig försämring om man jämför med förra säsongen, då han gjorde 30 mål och elva assist i La Liga.

– Vi visste att Messi hade saktat ner lite under den senaste tiden och vi förstod att flytten från Barcelona, att komma hit till Paris med sin familj, skulle innebära utmaningar för honom, säger experten och programledaren Matt Spiro, som jobbar för tv-programmet ”Ligue 1 Show”.

Sen fortsätter han:

– Men vi förväntade oss mycket mer av Messi än vad vi har fått se hittills. Han gjorde 30 ligamål för Barcelona under sin sista säsong där. Jag förväntade mig aldrig att han skulle göra lika många i Ligue 1 eftersom ligan är väldigt fysisk och det finns många defensiva lag här. Men det faktum att han endast har gjort tre mål är en extrem besvikelse.

Hur kunde det bli så här, tror du?

– Visst, hans roll har förändrats, det är sant. Han spelar lägre ner i planen och kommer inte till så många avslutslägen. Men det är något sorgligt över att se det här fotbollsgeniet spela i en periferiroll på planen.

– Jag tror att det är flera olika faktorer bakom hans problem: dels att han och hans familj inte har hittat den där lyckan och harmonin vid sidan av planen har påverkat. Men också det faktum att så många franska lag sjunker djupt och försvarar med ett stort antal spelare, och att de är väldigt bra på det, har inte heller hjälpt Messi.

Messi utbuad av sina egna supportrar

Matt Spiro tycker sig också ha sett en tydlig kvalitetssänkning.

– Det största problemet är att Messis styrkor har försvagats. Man ser honom fortfarande utföra sina signaturrörelser för att överlista sin motståndare, men när han väl ska accelerera in i en ny yta är det som att hans ben inte rör sig lika fort som hans tanke och han blir av med bollen.

Hur tänker du kring buropen mot honom?

– Besvikelsen från läktarna är till viss del förståelig. Men buandet har helt klart inte varit positivt för Messis sinnestillstånd. Anledningen till att PSG-supportrar har buat åt Messi är för att de ser honom som en symbol för klubbens misslyckade stjärnbygge i jakten på en Champions League-titel. Frustrationen har nog egentligen inte varit riktad mot Messi, utan mot ledningen.

Det är också många som har jämfört 34-årige Leo Messi med 34-årige Zlatan Ibrahimovic.

När svensken var i samma ålder gjorde han sin sista – och bästa – säsong i PSG, med makalösa 38 mål och 13 assist på 31 ligamatcher.

– Men det är väldigt svårt att jämföra de två, eftersom Zlatan var i sin peak samtidigt som Messi alldeles uppenbart inte är det, säger Matt Spiro.

Messi inte i närheten av Zlatan

För många var det också otänkbart att Leo Messi skulle spela fotboll för en annan klubb än Barcelona. Under säsongen har det spekulerats i att den katalanska klubben arbetat för att värva tillbaka världsstjärnan efter en säsong i PSG.

– Han borde lämna PSG och komma tillbaka, sa nyligen Messis tidigare lagkamrat Dani Alves.

Men mycket tyder på att han fullföljer sitt kontrakt i Paris.

Dels då Barça sagt att det inte finns några planer för Messi, dels att Messi själv verkar inställd på att stanna.

– Jag anser att det i dag är en av världens största klubbar. Nu handlar det om att utvecklas ännu mer och bli ännu större. I dag finns det ingen anledning att vara avundsjuk på de största och mest historiska klubbarna, säger han till Paris Saint-Germains officiella Youtube-kanal.

– Jag är lycklig och jag ser fram emot att få fortsätta med det här.

Matt Spiro utesluter inte en flytt från Paris, men säger samtidigt att det mest sannolika är att Leo Messi fullföljer sitt kontrakt.

– Jag tror att han är kapabel att etablera en mer positiv relation med supportrarna. Han har bidragit mer på planen under de senaste veckorna, gjort många assist och jag tror att supportrarna inte kommer ha lika höga förväntningar nästa säsong.

Han avslutar:

– Folk vet att det här inte är samme Messi som Barcelona-Messi. Så länge supportrarna ser att han bryr sig om klubben och att han bidrar med positiva saker på planen så tror jag att PSG och Messi fortfarande kan bli en lyckad matchning.

