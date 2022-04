I somras förlängde Mauricio Pochettino sitt kontrakt med Paris Saint-Germain över säsongen 2022/2023.

Nu pekar allt mot en flytt i förtid.

Inför söndagens klassikermöte mellan PSG och Marseille skriver Le Parisien att PSG-ledningen vill göra sig av med den argentinske tränaren.

Förväntningarna inför säsongen var höga, inte minst med tanke på det monstruösa sommarfönster som den pengastinna huvudstadsklubben gjorde. Under sommaren hämtade man in superstjärnor som Leo Messi, Sergio Ramos, Gigi Wijnaldum, Achraf Hakimi och Gianluigi Donnarumma.

Zidane pekas ut som ny PSG-tränare

Men det huvudsakliga målet, att vinna Champions League, det blev det ingenting av.

Inte i år heller.

PSG åkte nyligen ut redan i turneringens åttondelsfinal, mot Real Madrid, och tålamodet börjar uppenbarligen tryta i Paris.

Så vem ska ersätta Pochettino då?

Ja, det är ingen hemlighet att PSG under ett längre tag har sneglat mot den franske fotbollsikonen Zinedine Zidane, som inte har tränat ett lag sen han lämnade just Real Madrid under våren 2021.

Enligt den franska tidningen inväntar Zidane besked från PSG-ledningen och det är nu upp till ägarna i Qatar att fatta beslut om hur projektet ska tas vidare.

Mauricio Pochettino, som har ett förflutet i Premier League-klubbar som Southampton och Tottenham, har i sin tur kopplats ihop med en flytt tillbaka till England – dock till Manchester United, som letar efter en manager som kan ta över på permanent basis efter den tillfällige tränaren Ralf Rangnick.

