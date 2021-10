Skandalscenerna: Matchen avbruten

Det stormar ordentligt i Saint-Ètienne. Efter tio omgångar ligger storklubben tvärsist, med endast fyra poäng. Senast blev det en förnedring med hela 5-1 mot Strasbourg.

Efter den smärtsamma förlusten fick ultra-supportrarna nog och krävde att tränaren Claude Puel skulle avgå. De gav honom 24 timmar för att meddela att han lämnar uppdraget.

Sprang tillbaka till omklädningsrummet

Puel uttalade sig till franska L'Equipe och sa att han har fokus på nästa match.

– Jag har varit här i två år och har ett uppdrag, sa tränaren.

Under fredagskvällen tog Saint-Ètienne emot succélaget Angers på hemmaplan – och matchen hann inte ens börja innan Ultra-supportrar klev in i handlingarna. De kastade in raketer så matchen avbröts och domaren beordrade spelarna att springa in till omklädningsrummet.

Enligt uppgifter hade nätet i det ena målet förstörts och ett arbete pågick i drygt halvtimme för att sy ihop den och samtidigt säkra planen så matchen kan börja. Vid 22.00 svensk tid, blåste domaren igång det heta mötet.

