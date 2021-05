Sexskandalen blev starten på sprickan

Kritiken haglade. Real Madrid stod sommaren 2009 inför ett vägskäl. Antingen fortsätta spela mediokra spelare eller rensa truppen och inhämta ”Galácticos”. Valet blev alternativ nummer två. Ingen har missat att Cristiano Ronaldo blev då världens dyraste fotbollsspelare när han hämtade in från Manchester United för omkring 940 miljoner kronor. Samma sommar värvades även Káka och Karim Benzema. Den franske anfallaren hade då öst in mål i Lyon och tanken var att han så småningom skulle ta över efter legendaren Raul.

Första tiden i Real Madrid blev svårt, speciellt med tanke på att konkurrensen på anfallspositionen var extremt. För bortsett från Raul så fanns även Gonzalo Higuain. Benzema och Higuain slogs båda två om samma position och faktum är att båda två gjorde det extremt bra, så pass bra att ingen av dem var given i startelvan. Men trots formen så var Benzema, och för den delen även Higuain, alltid i skymundan. Faktum är att Cristiano Ronaldo spelade i samma lag, och allt kretsade kring honom. Framgångarna, målen, titlar, allt handlade om Ronaldo och Benzema fick aldrig det erkännandet han förtjänade.

Foto: IMAGO SPORTFOTODIENST / IMAGO/SPORTIMAGE IMAGO SPORTFOTODIENST

Åren gick och Karim Benzema blev större och större i Real. Han blev mer avgörande i anfallsspelet. 2014 bildade han en fruktad trio tillsammans med Gareth Bale och Cristiano Ronaldo, anrika ”BBC”. Samma år vann de Champions League efter ett makalöst drama mot stadsrivalen Atlético Madrid. Ni vet, nicken av Sergio Ramos som numera är en modern klassiker.

Karim Benzemas karriär har inte alltid varit på topp. Den har förstås innehållit djupa dalar, och det mesta handlade om det franska landslaget. Efter superfiaskot i VM 2010, där hela Frankrikes trupp stängdes av på grund av att de strejkade och bråkade med förbundskaptenen Raymond Domenech, fanns det chansen att bilda ett nytt, slagskraftig landslag under en ny tränare, Laurent Blanc.

Benzema var med i EM 2012 och mötte Sverige, en match som slutade med förlust efter bland annat Zlatan Ibrahimvics drömträff.

Sedan spårade landslagskarriären ur – för VM 2014 blev hans sista stora mästerskap.

2015 skakades fotbollsvärlden av en jätteskandal, i huvudrollen, Karim Benzema. Real Madrids storstjärna, som hade hunnit bli en av världens allra bästa anfallare, åtalades för medhjälp till utpressning. Detta efter att ha pressat lagkamraten Mathieu Valbuena på pengar. Bakgrunden är en sexvideo som Valbuena hade medverkat i. Tillsammans med ett kriminellt nätverk krävde Benzema 1,4 miljoner kronor för att inte publicera sexklippet offentligt.

Foto: DAVE WINTER / ICON SPORT BILDBYRÅN

Jätteskandalen ledde till att Karim Benzema sparkades omedelbart från landslaget och han fanns då inte med när EM på hemmaplan spelades 2016. Ett mästerskap som Frankrike var ytterst nära att vinna men föll i finalen mot Portugal.

Sedan dess har mycket hänt.

Frankrike blev världsmästare. Real Madrid och Karim Benzema vann tre raka Champions League-titlar, och under de senaste två säsongerna har Benzema bokstavligt talat burit Real Madrid på sina axlar.

Benzema har samtidigt, och flera gånger, uttryckt en frustration kring landslaget. Sedan åtalet har Benzema försökt kräva en andrachans från förbundskapten Didier Deschamps. Real Madrid-anfallaren har till och med gått så långt att han anklagade Deschamps för att vara rasist.

”Rättsligt sett är jag oskyldig tills motsatsen är bevisad. De borde ha väntat tills det kommit ett rättsligt beslut. Han ( Deschamps) har böjt sig för press från en rasistisk del av Frankrike”, skrev Karim Benzema.

Tonen från förbundskapten Didier Deschamps har varit samma hela tiden. Han ansåg att Benzema inte passar in i spelsystemet, att han snarare skulle bli en börda.

Men nu låter annorlunda.

Foto: MATT IMPEY/SHUTTERSTOCK / MATT IMPEY/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

För nu är Karim Benzema helt plötsligt tillbaka i landslagstruppen. Under tisdagen kom det rapporter som pekade på att han kommer bli uttagen till EM-truppen, och mycket riktigt blev det så. För när Deschamps presenterade truppen sent under tisdagskvällen fanns Real Madrids storstjärna med. Detta trots att åtalet gällande medhjälp till utpressning hänger fortfarande i luften. Rättegång väntas till hösten.

Franska medier spekulerar kring varför Benzema tas ut nu, och många verkar ändå vara övertygade att Deschamps inte längre kunde motstå Benzemas prestationer i klubblaget. Dessutom anser han att en sådan anfallare kommer att utgöra skillnad då man lottades i dödens grupp tillsammans med Portugal och Tyskland. Detta särskilt med tanke på att Olivier Giroud och Anthony Martial inte rosat marknaden den här säsongen.

Efter sex år av skandaler, rasismanklagelser och attacker är Karim Benzema alltså tillbaka i landslagstruppen, mot alla odds.

Nu kan EM dra i gång.