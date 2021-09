Segersviten intakt – efter drömmålet

PSG fick klara sig utan Leo Messi i matchen mot Montpellier. Men Mauricio Pochettino kunde trots det mönstra ett stjärnspäckat anfall med Neymar, Kylian Mbappé och Angel di Maria hemma på Parc des Princes.

Och visst blev det ännu en seger för PSG. Men matchhjälten blev en något oväntad spelare. Det var nämligen den defensive mittfältaren Idrissa Gueye som gjorde matchens första mål. Och det var mycket vackert.

Gueye fyllde på i andravågen i ett anfall, fick bollen av Angel di Maria, vände bort en motståndare och drog i väg en kanon rakt upp i vänstra krysset - otagbart för Jonas Omlin i Montpelliers mål.

Drömmål när PSG vann

PSG skapade sedan flera kvalificerade målchanser att öka på till 2-0. Bland annat var Neymar nära att knorra in en boll, och säsongens målkung i PSG, Ander Herrera, hade en boll i ribban. Till slut skulle kvällens andra mål komma. Julian Draxler byttes in och hade inte varit på planen i mer än 20 sekunder innan han placerade in 2-0 på passning av Neymar.

PSG vann med 2-0 och tog sin åttonde raka seger i Ligue 1. Mauricio Pochettinos lag är tio poäng före tvåan Olympique Marseille. ”OM” har dock spelat två matcher färre än PSG.

Härnäst väntar Manchester City i Champions League för Paris Saint-Germain innan man ställs mot Rennes i nästa ligaomgång.