”Är oacceptabelt – en fruktansvärd bild”

Visst, det blev tre poäng till slut. Men hur mår egentligen Paris Saint-Germain?

Under den senaste tiden har det rapporterats flitigt om sportchefen Luís Campos missnöje gentemot tränaren Christophe Galtier.

Enligt uppgifter i Frankrike ska Campos redan ha kontaktat landsmannen José Mourinho, för närvarande i Roma, för att meddela denne att han är näst på tur. Samtidigt ska de qatariska ägarna fortsatt föredra Zinedine Zidane.

Leo Messi räddade PSG:s ansikte hemma mot Lille då han satte matchavgörande 4-3 på tilläggstid.

Dessförinnan hade hemmalaget tappat en 2-0-ledning till 2-3 och storstjärnan Neymar hade lämnat planen på bår.

Luís Campos? Ja, han var rasande.

Sportchefens beteende sågas

Sportchefen lämnade plötsligt sin plats på läktaren för att ta sig in i det tekniska området.

”Bisarra scener i Paris när sportchefen Luís Campos kliver in på tränaren Christophe Galtiers område för at skrika på domaren och sina egna spelare”, skriver Get French Football.

Luís Campos tog sig in i det tekniska området under PSG:s match mot Lille. Foto: MATTHIEU MIRVILLE/DPPI/SHUTTERST / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL

Och det är många som reagerar starkt på portugisens beteende.

– Det är en skandal, säger den tidigare landslagsmannen Olivier Dacourt i Canal Plus.

Han fortsätter:

– Alla borde stanna på sin plats. I en klubb måste det finnas hierarki. Varför händer sånt här aldrig i de stora klubbarna? Han sätter Galtier på kant med sina spelare och han gjorde likadant i Monaco. Det här är ett avståndstagande från Galtier.

L'Équipes Vincent Duluc skriver:

”Campos attityd är oacceptabel – och ger en fruktansvärd bild av PSG. Det är signifikativt för sjunkandet. I det här läget betyder segern absolut ingenting”.