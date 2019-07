Neymar har det senaste året uppgetts vara trött på livet i Paris och sakna sin gamla hemstad Barcelona, trots endast två säsonger i PSG-tröjan.

Spekulationerna om en återkomst till Barcelona har varit många.

– Vi vet att Neymar vill lämna PSG, men vi vet också att PSG inte vill sälja, sa Barças president Josep Maria Bartomeu i helgen.

Samtidigt rapporterade Marca att rivalen Real Madrid också kan vara aktuell för Neymar. Den spanska tidningen skriver att PSG och klubbpresidenten Nasser Al-Khelaifi har tröttnat på katalanernas försök och att de nu föredrar att Neymar går till rivalen Real Madrid.

”Kommer att vidta åtgärder”

Under helgen har Neymar setts vara på plats i Brasilien under Copa América - en turnering han missade på grund av skada. Så sent som i söndags var han på plats på läktaren under finalen mellan Brasilien och Peru.

När PSG drog i gång försäsongen under måndagen fanns Neymar inte på plats.

Nu går Paris Saint-Germain ut på sin hemsida och kritiserar sin stjärna för att inte ha medverkat på måndagens träning, utan att ha fått tillåtelse att vara ledig.

”Klubben kommer att vidta åtgärder”, skriver PSG på sin hemsida.

Neymars pappa, Neymar sr, menar att den franska klubben hela tiden vetat om att Neymar inte skulle återvända till Paris under måndagen.

– PSG visste att han inte skulle komma tillbaka innan den 15:e juli, säger han.