Nyheten slog ner som en bomb sent under lördagskvällen, mitt under Champions League-finalen.

Paris Saint-Germains och Brasiliens anfallsstjärna Neymar anklagas för våldtäkt efter en händelse som ska ha ägt rum i Paris för drygt två veckor sedan.

Det var den 15 maj som det misstänkta brottet ska ha skett, enligt kvinnan som anmält.

Hon anmälde brottet vid en polisstation i Sao Paulo, där hon bor, efter att hon återvänt hem från Paris, enligt tidningen Globoesporte.

En presstalesperson som representerar Neymar säger till Globoesporte att man inte är medveten om fallet och att man därför avvaktar med att kommentera.

Kvinnan: Neymar våldtog mig

Kvinnan berättade för polisen att Neymar da Silva Santos Júnior, 27, genom en assistent betalade för hennes resa till Paris och boende på hotellet Sofitel Paris.

Samma dag som kvinnan checkade in på hotellet anlände även Neymar – ”tydligt berusad”, enligt kvinnan.

Kvinnan och Neymar pratade ett tag och blev intima. Men sedan blev fotbollsstjärnan våldsam, enligt kvinnan.

”Neymar blev aggressiv och har genom våld praktiserat samlag mot offrets vilja”, står i polisanmälan, daterad den 31 maj, som Globoesporte publicerat.

Fick kontakt via Instagram

Kvinnan och Neymar ska ha fått kontakt via Instagram där de chattade med varandra.

Neymar bjöd in kvinnan att besöka honom i Paris och assistenten ”Gallo” ordnade biljetter och hotell.

Om tiden efter den misstänkta våldtäkten skriver Sao Paulo-polisen i anmälan:

”Offret säger att hon var känslomässigt skakad och rädd för att anmäla i ett annat land och beslutade att anmäla här på grund av att hon bor här”.

Anklagelserna kommer två år efter att Cristiano Ronaldo anmälts för våldtäkt av en kvinna som menar att fotbollsstjärnan förgripit sig på henne under en festkväll i Las Vegas 2009.

Ronaldo anklagas för att därefter ha betalat kvinnan motsvarande nästan 3,5 miljoner kronor för hennes tystnad.

Skandalen var okänd tills tyska Der Spiegel publicerade för Ronaldo mycket försvårande dokument som läckt genom organisationen Football Leaks. Kvinnan framträdde sedan även offentligt som Kathryn Mayorga med sin historia.