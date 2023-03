Det verkar vila någon slags fotbollsförbannelse över den amerikanska världsstjärnan.

I torsdags var Kim Kardashian med barn på plats i London för att heja fram Arsenal i Europa League-åttondelen.

Resultat: Sporting vidare efter straffläggning.

Under söndagen hade familjen förflyttat sig till Paris. Även där stod fotboll på schemat och under Paris Saint-Germains plattmatch – 0-2 hemma mot Rennes – zoomade kamerorna in Kardashian-familjen på läktaren.

Både Leo Messi och Kylian Mbappé spelade hela matchen för det utbuade PSG, som är satt under rejält press efter uttåget i Champions League.

Den tredje länken i det stjärnspäckade anfallet saknades dock. Och kommer så göra under resten av säsongen.

För två veckor sen kom beskedet att fotskadan var allvarligare än man först befarat.

Kim Kardashians bild med Neymar

Ett enormt avbräck för den franska huvudstadsklubben, givetvis. Men också för Kim Kardashians söner, som idoliserar Neymar.

Men är man barn till en person som Kim Kardashian så får man se Neymar ändå. På sociala medier har både amerikanskan och Neymar själv lagt upp en bild som visar att familjen pratade med fotbollsstjärnan via videosamtal – från Parc des Princes vip-läktare.

”Världens lyckligaste pojkar som facetimear med Neymar för att önska honom en snabb rehabilitering”, skriver hon i en story på Instagram. Neymar har också delat bilden och lagt till en hjärtemoji.

PSG:s gap ner till jagande Marseille är nu, i och med söndagens resultat, nere på sju poäng.

Och man har knappast fog att vara skrytsam över formen.

Klubben har spelat 17 matcher sen årsskiftet. Nio av dem har slutat med seger, sju med förlust och en oavgjort.