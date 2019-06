”Trapp är tysk, och i samband med hans ankomst till PSG gav Zlatan honom ett litet smeknamn: Adolf”.

Så skriver journalisterna Damien Degorre och Arnaud Hermant i boken ”Ibra Grandeur Nature”, som kom ut 2016, strax innan Ibrahimovic lämnade Paris Saint-Germain för Manchester United. Det uppger Metro.

Den då 25-årige målvakten kan inte ha tagit åt sig speciellt hårt av den svenske stjärnans märkliga skämt, han kom nämligen att göra en kanonsäsong i Parismålet.

Men sedan dess, ungefär i samband med att Zlatan lämnade klubben, har Trapps förmåga sett ut att sjunka år efter år. Han står inte längre mitt på den internationella fotbollsscenen, snarare i kulisserna och tittar på.

Av dem som i juni 2019 googlar ”Trapp” har troligtvis en majoritet stavat fel på hiphop-genren ”trap”, och inte försökt få fram information om den tyske målvakten.

Tillbaka till den där succésäsongen 2015/2016. Kevin Trapp petade snabbt Salvatore Sirigu som PSG:s förstaval i målet (boken ”Ibra Grandeur Nature” lanserar teorin att Zlatan Ibrahimovic lanserade sitt diktator-inspirerade smeknamn som en gest till sin petade vän Sirigu) och radade upp imponerande räddningar.

Trapp höll nollan i 18 av 35 ligamatcher, och PSG Talk noterar att han räddade 3,5 bollar per insläppt mål – bättre siffror än vad Manuel Neuer och Keylor Navas hade samma säsong.

Festade med Rihanna

Den femte oktober blev Trapp föremål för rubriker även utanför sportens värld, när PSG slog Marseille med 2-1 hemma på Parc des Princes. Zlatan Ibrahimovic gjorde båda målen för PSG och blev därmed historisk som lagets då främste målskytt genom tiderna. Kevin Trapp räddade en straff och berömdes i fransk press.

Men den stora uppståndelsen kring Trapp handlade inte om matchen, utan att den tyske målvakten festade med popstjärnan Rihanna efteråt. Artisten såg matchen på plats i samband med ett besök på modeveckan i Paris. På sitt Instagram-konto lade Trapp upp en bild där han och Rihanna poserar med en signerad matchtröja, samtidigt som han får en puss på kinden av ”Bitch Better Have My Money”-sångaren.

Under sin första säsong I PSG blev Trapp uttagen i Joachim Löws landslag, men hade svårt att peta Manuel Neuer som förstemålvakt.

Den efterföljande säsongen återvände målvakten Alphonse Areola från en låneperiod i Villarreal, och antalet framträdanden i PSG-tröjan minskade för Trapp. Säsongen därefter var det oklart vem som skulle bli den dåvarande tränaren Unai Emerys förstaval i målet. Men efter att Trapp stått för flera jättetavlor i en försäsongsmatch mot Tottenham blev han totalpetad och var mest att betraka som en tredjemålvakt.

Vart ska Kevin Trapp ta vägen?

I höstas anlände den italienska ikonen Gianlugi Buffon till klubben, och Trapp lånades ut till sin gamla klubb Eintracht Frankfurt. Där gjorde 28-åringen sin bästa säsong på länge, och togs bland annat ut i Europa Leagues drömtrupp.

Nu är det oklart vad som kommer att hända med Kevin Trapp. Frankfurt har uppgetts vara relativt säkra på att kunna köpa loss tysken, samtidigt som Daily Express menar att Newcastle rycker i Trapp.

Kevin Trapp har ett år kvar på kontraktet med det franska huvudstadslaget, och enligt tyska Bild ska klubben vara beredda att ta tillbaka honom nu när det står klart att Buffon lämnar.

Det enda som står någorlunda klart är att Trapp verkar trivas i Frankfurt. Efter semifinalen i Europa League – där laget var nära att slå ut Chelsea – publicerade målvakten ett känslosamt inlägg på sitt Instagram-konto.

”Det är fortfarande svårt att förklara vad vi känner. Vi förtjänade mer, våra supportrar förtjänade mer men vi kan och måste vara stolta över vår Europa League-resa”.