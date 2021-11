JUST NU: Träffas av flaska i huvudet

Det är en stormatch den här söndagskvällen i Ligue 1. Lyon tog emot Marseille och klockan hann inte ticka mot två minuter innan den avbröts.

För i samband med en hörna för bortalaget blev det en publikskandal. Marseille storstjärna Dimitri Payet skulle slå hörnan men träffades istället av en flaska som kastades in av hemmapubliken. Payet föll ihop vid hörnflaggan och läkare kallades direkt in. Domaren beordrade spelarna att gå in till omklädningsrummet och i skrivande stund är det oklart om matchen kommer att spelas färdigt.

”Väldigt tråkiga scener”

Payet kunde resa sig några minuter senare med bandage runt huvudet.

– Det är väldigt tråkiga scener. Skandalöst att det blir så. Vi får se om matchen återupptas. Säkerheten måste prioriteras för spelarnas skull, säger kommentatorn Richard Hermansson i Expressens sändning.

Det är inte första gången Marseille utsätts för våld. Tre av de sju senaste bortamatcherna i Ligue 1 har lagets spelare blivit attackerade med inkastade föremål av motståndarsupportrarna.

Texten uppdateras.