Krisen blir allt djupare för Monaco.

Den franska storklubben, som så sent som 2017 snuvade Paris Saint-Germain på ligatiteln, ligger på nedflyttningsplats i Ligue 1 och i mitten av oktober blev Thierry Henry klar som ny tränare.

I går kom tolfte förlusten för säsongen.

Och det var under förnedrande former som Monaco fick se sig besegrat hemma mot Strasbourg. Mittbacken Naldo åkte på ett rött kort redan i den sjunde minuten och låg under med 1-2 i halvtid.

Strax innan lackade Thierry Henry ur rejält då han tyckte att gästernas Kenny Lala maskade vid ett inkast. Tv-kamerorna fångade då när Henry skrek ”la putain de ta grand-mere" (på svenska: ”Din mormor är en hora”), skriver nyhetsbyrån AFP.

Thierry Henry ber om ursäkt

Nu ber den franske fotbollsikonen, som vann VM- och EM-guld med Frankrike, och det mesta som går att vinna med bland annat Monaco, Arsenal och Barcelona, om ursäkt.

– Ja, jag ångrar de där orden. Jag bara reagerade. Jag ber om ursäkt, men jag är bara människa, säger Henry, som menar att det han sa är ett ”gatuutryck”.

Han fortsätter:

– Det är inte första gången, ibland gör jag det på engelska. Hade jagskrikit det på engelska hade det kanske inte märkts på samma sätt. Nej, jag skojar. Jag skulle inte ha gjort det.

Se fler höjdpunkter på viafree.se – och matcherna LIVE eller 48 timmar i efterhand på viaplay.se