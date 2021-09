Här är de 15 största stjärnorna i Ligue 1

Leo Messi. Foto: HOLLANDSE HOOGTE/SHUTTERSTOCK / HOLLANDSE HOOGTE/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

1. Lionel Messi

Klubb: Paris Saint-Germain

Position: Anfallare

Kommentar: Det kryllar av världsstjärnor och hierarkin är onekligen tydlig i PSG. Men när Messi värvades i somras och klev in i omklädningsrummet dog också alla diskussioner om vem som är den största stjärnan. Svaret är Lionel Messi och spelare som Kylian Mbappé och Neymar har självklart inga problem att låta argentinaren leda trupperna framåt.

Kylian Mbappé- Foto: JEAN CATUFFE/LIVEMEDIA/SHUTTERSTOCK / JEAN CATUFFE/LIVEMEDIA/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

2. Kylian Mbappé

Klubb: Paris Saint-Germain

Position: Anfallare

Kommentar: Stod för en magisk säsong med PSG i fjol och var tveklöst en av världens bästa spelare. Det blev 27 mål på 31 ligamatcher i fjol och åtta mål på tio matcher i Champions League. Mycket talar dock för att Mbappé gör sin sista säsong i PSG och att han nästa sommar skriver på för Real Madrid. Det var nära redan i somras, men PSG ville inte sälja.

Neymar. Foto: FRANCOIS MORI / AP TT NYHETSBYRÅN

3. Neymar

Klubb: Paris Saint-Germain

Position: Anfallare

Kommentar: Den stora offensiva kreatören i PSG som sysselsätter motståndarlagen på egen hand. Nio mål på 18 ligamatcher förra säsongen och i Champions League lyckades den kvicke brassen göra sex mål på nio matcher.

Foto: HENRI SZWARC / POLARIS POLARIS IMAGES

4. Sergio Ramos

Klubb: Paris Saint-Germain

Position: Försvarare

Kommentar: Fick inte ett nytt kontrakt i Real Madrid och valde att lämna Madridklubben efter hela 16 år. Ansluter till en redan urstark försvarsuppsättning med Marquinhos och franska landslagsmannen Kimpembe. Det råder inga tvivel att Ramos är en av världens bästa mittbackar och kanske den allra vassaste på huvudet.

Gianluigi Donnarumma. Foto: WWW.IMAGEPHOTOAGENCY.IT VIA WWW.IMAGO-IMAGES.DE / IMAGO IMAGES/GRIBAUDI/IMAGEPHOTO WWW.IMAGO-IMAGES.

5. Gianluigi Donnarumma

Klubb: Paris Saint-Germain

Position: Målvakt

Kommentar: Vägrade att förlänga kontraktet med AC Milan och Donnarummas agent Mino Raiola förhandlade med PSG, Barcelona och Juventus samtidigt. Det blev inte Barcelona och när Juventus nya tränare Massimiliano Allegri ansåg att hans löneanspråk var för höga så drog PSG det längsta strået. Konkurrerar med Keylor Navas och italienaren, som vann EM-guld i somras, lär får en hel del speltid. Är redan en av världens bästa.

6. Marquinhos

Klubb: Paris Saint-Germain

Position: Försvarare

Kommentar: En av Paris-Saint Germain allra största ledarfigurer. Brassen tog över lagkaptensbindeln efter att Thiago Silva lämnat och har skött uppgiften som väntat. Tillhör toppskiktet över försvarare i världen och kan vid behov också spela som defensiv mittfältare. Marquinhos är också ett av PSG:s farligaste vapen på fasta situationer.

7. Presnel Kimpbembe

Klubb: Paris Saint-Germain

Position: Försvarare

Kommentar: 26-åringen har vandrat hela vägen från klubbens ungdomsled till A-laget där han växt ut till en nyckelspelare. Har fyra ligatitlar och ett VM-guld på cv:t. Förlängde kontraktet i juli 2020 till och med 2024. Stark fysiskt och bolltrygg.

8. Angel Di Maria

Klubb: Paris Saint-Germain

Position: Mittfältare/Anfallare

Kommentar: Varit i princip given i startelvan bredvid Mbappé och Neymar under de senaste säsongerna. Nu vässas konkurrensen ytterligare med Messis intåg och frågan är hur stort utrymme Di Maria får. Axlat rollen som kreatör och framspelare i laget under åren.

Marco Verratti. Foto: GONZALO FUENTES / REUTERS BILDBYRÅN

9. Marco Verratti

Klubb: Paris Saint-Germain

Position: Mittfältare

Kommentar: Här har PSG ytterligare en EM-guldvinnare i laget. Italienaren är navet och spelmotorn på det centrala mittfältet. En bolltrygg mittfältare med en känslig högerfot. Ett hot på fasta situationer och har inga problem att ta ett gult kort om situationen kräver det.

10. Achraf Hakimi

Klubb: Paris Saint-Germain

Position: Försvarare/Mittfältare

Kommentar: Ansågs vara Serie A:s bästa wingback i fjol när Inter vann Scudetton. Utan tvekan en av världens bästa högerbackar/wingbacks och det går inte att sluta tänka på hur Real Madrid kunde släppa honom en gång i tiden. Snabb, fin teknik, målfarlig och har dessutom en riktigt bra inläggsfot.

11. Georginio Wijnaldum

Klubb: Paris Saint-Germain

Position: Mittfältare

Kommentar: Var under många år en fältherre på Liverpools mittfält och fick vinna både Champions League och Premier League med den klassiska klubben. PSG valde att värva in holländaren som free agent och han kliver självklart in och höjer nivån på ett redan starkt mittfält. Wijnaldum gjorde 237 matcher i Liverpooltröjan, stod för 22 mål och 16 assist.

Renato Sanches. Foto: FEDERICO PESTELLINI VIA WWW.IMAGO-IMAGES / IMAGO IMAGES/PANORAMIC WWW.IMAGO-IMAGES.DE

12. Renato Sanches

Klubb: Lille

Position: Mittfältare

Kommentar: Portugisen har återupplivat sin karriär igen i Lille efter ett par tuffa säsonger. I fjol ledde han Lille till ett efterlängtat ligaguld och blev uttagen i Portugals EM-trupp. Rivig mittfältstyp som gärna driver fram bollen i planen.

13. Houssem Aouar

Klubb: Olympique Lyon

Position: Mittfältare

Kommentar: En av Lyons viktigaste spelare och klaraste stjärnor. Fick sitt genombrott i Lyon för ett par säsonger sedan och har sedan dess varit bofast i startelvan. Trygg med bollen, har förmågan att sätta lagkamrater i målchanser och gör själv en del poäng framåt. Rykten har kopplat honom till både Arsenal och Juventus senaste två åren men han är alltjämt kvar.

14. Moussa Dembele

Klubb: Olympique Lyon

Position: Anfallare

Kommentar: Värvades till Lyon efter att ha öst in mål för Celtic. Han har sedan ankomsten till Lyon växt fram till lagets målspruta. Dembele hade en något tyngre säsong i fjol målmässigt men har inlett säsongen starkt nu med fyra mål på fem matcher. Han blir att räkna med.

Monacos mittfältstalang Aurélien Tchouaméni. Foto: EURASIA SPORT IMAGES/SHUTTERSTOCK / EURASIA SPORT IMAGES/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

15. Aurélien Tchouaméni

Klubb: Monaco

Position: Mittfältare

Kommentar: Det kryllar av mittfältsstjärnor i Ligue 1. Eduardo Camavinga lämnade Rennes i somras och vi kunde lika gärna ha plockat in Cesc Fabregas som hunnit fylla 34 år men valet föll till slut på Aurélien Tchouaméni som hunnit debutera för franska landslaget 21 år gammal. En defensiv mittfältare som har framtiden för sig och ryktades vara på väg att säljas till Juventus i somras. Gjorde 36 matcher, två mål och tre assist i fjol för Monaco i ligan.

