Han stal lyxklocka från sin lagkamrat – kan nu sparkas

Strålkastarljuset i Ligue 1 är just nu riktat mot mittenlaget Nice, av flera anledningar. Klubben bestraffades nyligen med att fråntas sin hemmapublik under en kommande ligamatch – eftersom fansen ansetts ha kommit med homofobiska ramsor och banderoller under ett möte med Marseille. Det senare laget bestraffades på samma sätt.

Diaby ska ha stulit Dolbergs klocka

Men nu skapar Nice rubriker på andra grunder. Den 18-årige anfallaren Lamine Diaby riskerar nämligen att få sparken från klubben, eftersom han misstänks ha stulit lagkamraten Kasper Dolbergs klocka från omklädningsrummet. Klockan ska vara värd över 700 000 kronor skriver L'Euqipe.

Lamine Diaby har representerat det franska landslaget på ungdomsnivå, och har varit i Nice organisation sedan han var 13 år gammal. Danske Kasper Dolberg värvades från Ajax i somras.

