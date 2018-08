I förrgår skrev Saman Ghoddos, efter en massa turer, på för Amiens.

Redan under lördagskvällen fick den förre ÖFK-stjärnan debutera för sin nya klubb då Amiens tog emot Reims på hemmaplan. Saman Ghoddos startade till vänster i tränaren Christophe Pélissiers 4-2-3-1-uppställning.

Och Ghoddos hade nog knappt vågat drömma om en trevligare debut i den franska ligan. Hemmalaget gick till halvtidsvila i ledning, 1-0, efter att Eddy Gnahore gjort mål.

Och i den andra halvleken var det dags för Ghoddos.

24-åringen letade sig in centralt i banan, ett inlägg skickades in från vänsterkanten och den iranske landslagsmannen mötte perfekt med pannan. Bollen gick i en båge över målvakten och in i mål.

Efteråt firade han vilt tillsammans med sina nya lagkamrater.

Amiens vann till slut med 4-1.