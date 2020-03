Under fredag kväll kom beskedet att Bundesliga stoppar alla matcher på grund av spridningen av coronaviruset. Det innebär att alla de stora ligorna nu har satts på paus.

Dessutom har Uefa meddelat att både Champions League och Europa League tar ett uppehåll under krisen.

Läget i Sverige? Inget beslut är ännu taget om allsvenskan, som ska starta den 5 april, men helgens kvartsfinaler i Svenska cupen har skjutits upp.

– Vi har haft en diskussion med föreningarna, det har resulterat i ett starkt önskemål att flytta på matcherna. Det är helt fel att tvinga föreningarna att spela under dessa förutsättningar, säger Christer Gustafsson som är ordförande i förbundets tävlingskommitté.

Har stoppat träningarna

Flera spelare i världsfotbollen har redan smittats av coronaviruset. Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Daniele Rugani (Juventus), Albin Ekdal (Sampdoria), Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Timo Hübers (Hannover) och Jannes Horn (Hannover) är några av dem. Även Arsenals tränare Mikel Arteta har drabbats.

Ingen av dem uppges vara allvarligt sjuk.

– Jag hade viruset i några dagar, men nu är jag frisk, säger Hudson-Odoi i en hälsning på Instagram.

Spridningen av coronaviruset får stora konsekvenser även för spelarna som inte har blivit smittade. Real Madrid, Barcelona, Juventus och PSG är bara några av klubbarna som stängt ner sina träningar och uppmanat spelarna att isolera sig hemma, i väntan på hur hela situationen utvecklar sig.

I sociala medier kan man också följa spelarnas nya tillvaro.

Lyssnar på Andrea Bocelli

Några exempel: Inter-anfallaren Alexis Sanchez hugger ved i trädgården, Douglas Costa i Juventus spelar fotboll med sin hund – och Milans spanske ytter Samu Castillejo passar på att städa lägenheten.

– Jag är helt ensam. Min familj är hemma i Spanien eftersom det är mindre risk att bli smittad där, säger Castillejo i en intervju med Cadena Cope.

Han berättar att han bara håller sig inne i lägenheten, utom när han ska ner och handla mat. Då är det handskar och munskydd som gäller.

Utöver att städa har han även passat på att laga mat och titta på inspelade konserter med Andrea Bocelli.

– Jag gör vad jag kan för att få tiden att gå, förklarar Castillejo.

Monacos rutinerade mittfältare Cesc Fabregas ligger hemma i soffan och letar efter nya tv-serier att titta på. Han vänder sig till följarna på Twitter för att få hjälp: ”Eftersom vi måste hålla oss hemma ett tag och min fru inte låter mig skaffa fler barn (just nu), vilka serier kan ni rekommendera som har minst fyra säsonger?”

PSG-stjärnorna Neymar och Kylian Mbappé ger inte lika mycket insyn i sina sociala medier. De poserar i olika masker och skriver båda två samma budskap: ”Corona out!”

Ronaldo isolerad på Madeira

Cristiano Ronaldo, som alltså har en lagkompis som blivit smittad, sitter just nu isolerad hemma på Madeira i Portugal.

Via Instagram skickar han ett budskap till sina 207 miljoner följare: ”Jag talar inte till er som en fotbollsspelare, utan som en son, en far och en människa som är oroad över den senaste utvecklingen som påverkar hela jorden. Det är viktigt att vi alla följer råden från WHO och de styrande organen som förklarar hur vi ska hantera den här situationen. Att skydda det mänskliga livet är viktigare än allt annat.”

I veckan gick det rykten om att Ronaldo själv skulle ha drabbats av coronaviruset, men det har nu dementerats från flera håll.

Även Paulo Dybala har tvingats gå ut och dementera att han skulle vara smittad. ”Jag vill bekräfta att jag mår bra och sitter i frivillig isolering”, skriver Dybala på Twitter.

När de stora ligorna kan starta igen? Serie A och Ligue 1 har meddelat att deras ligor är pausade ”på obestämd tid”. Bundesliga siktar på att vara tillbaka den 2 april och Premier League har uppgett 4 april. La Liga har skjutit upp två omgångar och hoppas på spel igen den 5 april.

Men allting beror så klart på hur spridningen av coronaviruset utvecklar sig.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner Expressens app – och slå på notiser – för senaste nytt.