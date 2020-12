Larmet från Norge: "Det är sorgligt"

Anledningen till att de ugandiska lagen nekades viseringstillstånd var att norska myndigheter uppmärksammat att flera ugandiska fotbollsspelare under sommaren 2014 rest in i landet för att spela fotboll men avvikit och i stället sökt asyl.

Den norska tidningen Aftenposten har berättat att det under juli månad 2014 kom ”överraskande många asylsökande från Uganda” och norsk polis ”misstänkte” enligt tidningen att fem av dessa var ”avhoppare från Norway Cup”. Tidningen tillade att det i så fall var ”ett av de största avhoppen från Norway Cup från fotbollsspelare som använder evenemanget för att söka asyl i Norge”.

SportExpressen kunde under onsdagen visa hur det under perioden 2012-2014 kom i närheten av 80 ugandiska fotbollsspelare och ledare till Sverige, de allra flesta via Gothia Cup. Kring 40 av spelarna hamnade sedan i skandalklubben Växjö United, vars ordförande Mohamed Abdi Elmi besökt klubben Kampala Junior Team i Uganda och enligt vittnesuppgifter till SportExpressen utlovat fotbollskarriärer, löner och uppehälle till de spelare som stannade i Sverige.

Men vare sig Gothia Cup, polisen eller Migrationsverket upptäckte något.

Gränspolisen: ”Situationen är oerhört utsatt”

Många av spelarna, flera endast 16 år gamla vid tillfället, levde i Sverige en period innan de kontaktade myndigheterna.

Chefen för Gränspolisen, Patrik Engström, menar att det innebär en utsatt situation.

– Innan du söker asyl, när du hoppat av din visering, då är situationen oerhört utsatt. Om du är ung är det förmodligen ingenting du har kommit på själv, det kan finnas människohandlare eller smugglare bakom, säger han.

– Jag kan inte uttala mig om det ni tittar på, men rent generellt brukar människohandlare oftast i sin kontakt med sina offer eller kunder använda myndigheterna i destinationslandet som ett sätt att skrämmas. Om vi berättar sanningen för Migrationsverket eller polisen, då kommer du bli utvisad och hemskickad. På det sättet kan man hålla kontroll över personer, säger han.

– Det här är väldigt svårt att komma åt. Särskilt med personer som kommer från länder där förtroende för myndigheter är lågt. Många gånger tror de på det som människohandlaren säger.

Patrik Engström, chef för Gränspolisen. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT NYHETSBYRÅN

Det ugandiska ungdomslaget Kampala Junior Team inte bara vann Gothia Cup i två åldersklasser 2013, utan utsågs även till ”Årets klubb”. Året efter, 2014, vann en annan ugandisk ungdomsförening, Kent Sports Academy, en titel på Dana Cup i Danmark.

Båda klubbarna sökte och fick under flera år viseringar för att delta i tre turneringar i Skandinavien: Gothia Cup i Göteborg, Dana Cup i Danmark och Norway Cup i Norge. Viseringstillstånden utfärdades och godkändes av den norska ambassaden i Kenya till följd av ett nordiskt samarbete inom ramen för Schengen-avtalet.

Men plötsligt tog deltagandet slut.

I Uganda rapporterades det 2015 om en ”hake” i processen att beviljas viseringstillstånd till turneringarna – men inte vilket skälet var.

– Det är väldigt olyckligt att vi inte får visum, det dödar chanserna att visa upp talangen hos många unga, lovande spelare, sa Mike Mutyaba som stod bakom Kent Sports Academy.

Norway Cup: ”Anledningen var att spelare avvek”

Toril Kristoffersen, som är ansvarig för utlandsavdelningen på Norway Cup, säger att informationen om avvikande spelare låg till grund för beslutet att neka ugandiska lag inresa till de nordiska turneringarna.

– Lagen nekades inresevisum på grund av att norska myndigheter skärpte reglerna för lag från Uganda. Anledningen var att spelare avvek. Vi hade ungefär 25 lag från Uganda som ville komma 2015 men inget fick visum. Det var välkänt på ambassaden och hos norska UD att lagen ville ha visum för att komma in i Schengen-området. Inte för att spela fotboll, säger hon.

Lucy Kathleen Thoresen har varit drivande bakom Norway Cup i över 40 år.

Även hon har ett tydligt minne av händelserna.

– Vi har varit mycket mer strikta än i Sverige och Danmark. Det var på grund av Kampala Junior Team vi ändrade åldersreglerna, säger hon.

– Det är sorgligt. Vi har haft lag från barnhem i Uganda som inte heller fick visum efter att ha kommit 10-11 år i rad och skött sig exemplariskt. Det var hemskt. Ett år sa myndigheterna bara att vi kunde glömma lag från Uganda. Glöm dem.

Norway Cup har aldrig hört något från ugandiska förbundet eller ugandiska myndigheter om spelarna som försvunnit.

– Förbundet där verkar väldigt korrupt, säger Thoresen.

Under hösten 2014 fick Gothia Cup ett samtal från Norge där man informerades om att Kampala Junior Team inte skulle komma till turneringen 2015 på grund av ”oegentligheter”, berättar generalsekreteraren Dennis Andersson för SportExpressen.

Han har däremot inget minne av någon annan dialog med Norway Cup.

Norska UDI: ”Har ett nära samarbete med Sverige”

Hur kommer det sig att norska arrangörer och myndigheter var medvetna om avvikande spelare – men inte svenska?

Efter Gothia Cup 2013 – då minst ett 20-tal spelare och ledare från Kampala Junior Team kom att avvika i Sverige, varav många flyttade direkt till Växjö – menade kommissarie Eva Lannborg att man inte fått in en enda anmälan.

– I år har vi faktiskt också rekord. Vi har inte fått en enda anmälning, säger hon till Göteborgs-Posten.

Många spelare från Kampala Junior Team avvek i Sverige mellan 2012 och 2014. Foto: Tommy Holl

Vare sig klubbarna – Kampala Junior Team eller Kent Sports Academy – anmälde sina spelare eller ledare som försvunna, och inte heller från Ugandas fotbollförbund eller nationella sportråd kom någon orosanmälan.

I Norge är det UDI – Utlendingsdirektoratet – som hanterar frågor om visum, uppehållstillstånd, medborgarskap och asyl.

På frågan om vilken information man hade om ugandiska ungdomslag, och huruvida den informationen förmedlades till svenska myndigheter, svarar man så här i ett mejl till SportExpressen:

”UDI har ett nära och bra samarbete med flera olika evenemang i Norge, däribland Norway Cup. Alla visumansökningar hanteras individuellt, och det finns flera kriterier som ligger till grund för huruvida en ansökan beviljas eller avslås.

I ett andra mejlsvar skriver myndigheten att man ”genom Schengen-samarbetet kommunicerar med svenska myndigheter i flera kanaler och har ett nordiskt samarbete när det gäller visum”.

”Känner inte till någon information”

På den svenska polisens enhet för ”försvunna personer” i Göteborg, som årligen samarbetat med Gothia Cup i ärenden som gäller avvikande fotbollsspelare, finns inga uppgifter om att norska myndigheter skulle larmat om avvikande spelare 2014.

Det säger Olle Carlström som leder avdelningen.

– Vi känner inte till någon information från norska ambassaden. Den person som ledde avdelningen då kan inte dra sig till minnes att det inte var speciellt många försvinnande anmälningar, säger han.

Gränspolisens chef Patrik Engström känner inte igen händelsen heller.

– Nej, jag har ingen information om det på nationellt plan, säger han.

– I precis den här typen av fall när man har rest in på en visering, hoppar av den och söker asyl, då är det inget vi upptäcker. Inresan skedde lagligen. Om Migrationsverket i sin process kring ansökan inte ser ett mönster, då är det inte säkert att de kommer att vända sig till polisen. Om inte Migrationsverket ser det finns det inget naturligt sätt för polisen att uppmärksamma det här. Det skulle möjligtvis vara om man lokalt, på en särskild plats, ser hur det dyker upp ett stort antal ungdomar. Då kan det bli synligt för lokalsamhället och polisen att någonting är konstigt. Men i systemen är det inte helt säkert att Migrationsverket identifierar det här moduset.

Migrationsverket: ”Då är det allvarligt”

Ugandiska spelare som SportExpressen pratat med har vittnat om hur man mottog instruktioner om vad som skulle sägas vid Migrationsverket i Sverige. Vittnesmål talar även om hur man under tiden i Växjö United ständigt levt med hotet om att svenska myndigheter ska uppmärksammas på vem man egentligen är.

Migrationsverket har inte tittat på alla parametrar i underlaget som SportExpressen begärt ut, men skriver i en kommentar per mejl: ”Om det stämmer att personer anger felaktiga uppgifter vid en asylansökan är det allvarligt. Människohandel och exploatering är brottsligt och ska polisanmälas. Rätten till asyl är till för att skydda de mest utsatta, att vilseleda eller lura detta system riskerar att underminera asylsystemets legitimitet.”

Fredrik Gårdare leder polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet.

Fredrik Gårdare, som leder polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet, säger att man brustit i samverkan mellan myndigheter, och menar att informationen om nekade viseringstillstånd från Norge hade varit värdefull för polisens utredningar av Växjö Uniteds ordförande, Mohamed Abdi Elmi.

– Vi har haft ett stort bekymmer med samarbete mellan flera myndigheter. Sekretesslagstiftningen har satt mycket stopp. Ledarskapet har inte fokuserat på samverkan som ska leda till samarbete och operativt utbyte och resultat. Det gäller arbetet mot all form av gängkriminalitet, jag har sysslat med det i 25 år. Man pratar samverkan och vill prata ihop sig. Det stupar på sekretess och att man inte kommer till verkstaden. Det är mycket snack och lite fotboll. Det är ett genomgående problem. Det gäller förmodligen även här, säger han.

När ni utreder det här och försöker förstå hela händelsekedjan – är det inte relevant att veta att norska myndigheter har satt stopp för ugandiska ungdomslag av det här skälet?

– Jo. Jag kan inte säga emot dig. Det är inte bra. Polisen har haft en helt felaktig uppfattning om den här sortens problem. Det enda jag kan säga är att vi har en särskild resurs avsatt för det här med tio poliser nu.

– Vi måste få med hela fotbolls-Sverige i kampen mot de onda krafter som utnyttjar fotbollen för brottsvinster. Vi är beredda att ta tag i det här på alla möjliga sätt, men vi måste få med oss fotbollen i hela landet. Alla måste vilja ha ordning och reda. Även Riksidrottsförbundet är mycket viktigt i samarbetet. Vi kan inte lösa det här själva, säger han.