”Zlatan var fruktansvärt hård – bröt ner honom”

Ur kapitlet ”KONFLIKTER, GRUPPERINGAR OCH TYSTNADEN KRING ZLATAN”:

”(...) Inför VM-kvalet mot Irland på hemmaplan i mars 2013 var Zlatan Ibrahimović inte på plats när Erik Hamrén skulle dra matchgenomgången. Marcus Allbäck fick ringa dit honom och han kom givetvis för sent, men det påpekade ingen. Lagkaptenen gick sin egen väg. Något som skapade irritation i resten av truppen och det hände mer än en gång. ”Kom jag för sent fem minuter fick jag höra: ’Var fan har du varit?’ Kom Zlatan för sent var det inga problem. Gruppen accepterade till 100 procent att Zlatan hade lite friare tyglar, men det måste vara samma regler kring tider för alla och det var det inte”, säger en spelare som var med.

Ytterligare en spelare ger en liknande bild: ”Hamrén namngav andra spelare och kunde peka ut dem för saker, men om Zlatan gjorde något var det inget. Han valde att inte säga till. Men det är svårt att klandra Erik, det var inte lätt för honom.”

Dagen efter matchgenomgången var det ett trögt svenskt spel som knappt gav några chanser mot irländarna och än mindre några mål. ”Visst är jag besviken. Vi kommer inte upp på den nivå jag önskar, men vi fajtas bra”, sa förbundskapten Erik Hamrén efter slutsignalen.

I omklädningsrummet var lagkapten Zlatan Ibrahimović ännu mer besviken. Han kritiserade flera enskilda spelare och summerade: ”Vad fan spelar jag i det här fittlandslaget för?” Klart att en del spelare tog illa vid sig när lagkaptenen dissade resten av laget. Henrik Rydström talade 2013 i programmet Superlive om att hans tidigare lagkamrat Rasmus Elm inte uppskattade atmosfären i landslaget under Zlatans tid. ”Det blir en rädsla att man måste behaga Zlatan i det mesta man gör. Om man lyckas med det blir det fantastiskt, men om man inte gör det så påverkar det alla i hela laget. Om vi då tar Rasmus så får han inte alls utlopp för den passningsspelare han är. Jag kan inte rollfördelningen fullt ut, men jag tycker

inte man utnyttjar det han är så oerhört bra på.”

I samband med det twittrade Rasmus Elms bror David Elm: ”Rydström håller världsklass i Superlive. Klockrent om

Zlatan, ’Ras’ och livet i allmänhet.”

Även om Rasmus Elm aldrig berättat finns andra spelare som på nära håll sett hur Zlatan och Rasmus haft mer än en dispyt genom åren. En holmgång var i pausen när Friends Arena invigdes med en match mot England. Det var diskussioner om taktiska direktiv och frustrerat då Sverige låg under med 1–2. Rasmus Elm hade gjort som han var instruerad, men fick ändå en hårtork. ”Zlatan var fruktansvärt hård mot Rasmus och bröt ner honom även om han försökte svara emot. Hamrén stod bara vid sidan och till slut sa han: ’Rasmus, nu räcker det.’ Där tappade Hamrén många spelare och även så- dana som varit nära honom”, säger en spelare som var med i omklädningsrummet. En annan berättar att Elm ville kliva av redan i pausen men spelade vidare.

Fyra år senare, I EM-premiären mot samma Irland i Paris sommaren 2016, var ställningen 0–0 i paus efter en svag svensk insats. I omklädningsrummet gick vågorna höga. Argast var på nytt lagkapten Zlatan Ibrahimović som framför allt vände sig mot Oscar Lewicki och lät honom höra hur dålig han varit, men fick mothugg av Andreas Granqvist. Utskällningen fortsatte dock efter slutsignalen när Sverige klarat 1–1 med ett nödrop, efter ett irländskt självmål. Då fick det centrala mittfältet med Kim Källström och Oscar Lewicki mycket skäll, och tuffast var det för Lewicki.

”Det var bland det värsta jag varit med om och ingen vågade riktigt gå emellan heller, varken ledare eller spelare. Och det pågick länge. En av de äldre ledarna gick till och med ut och stängde dörren efter sig. Jag ångrar mig fortfarande, men jag vågade inte säga något”, säger en som var med i det svenska omklädningsrummet.

Eller ta bara utspelet om att Kim Källström ”har spelat för mycket vänsterback” när spelarna hade bråkat på plan under VM-kvalet mot Malta och sedan fortsatt i den mixade zonen. Det är naturligtvis ingen nyhet att Zlatan Ibrahimović är en spelare som ställer höga krav på både sig själv och omgivningen. Vilket kan resultera i utskällningar och pikar. Något han själv inte hymlat om.

Under våren 2020 följde många dokumentärserien ”The Last Dance” om Michael Jordan som tog Chicago Bulls till sex NBA-titlar och där framstod basketstjärnan som direkt osympatisk mot en del ledare, lagkamrater och motståndare. Zlatan var inte sen att hylla Jordan och serien i ett inlägg på Instagram: 'Nice to see The Last Dance. Now you see how it is to play with a Winner. Either you like it or not. If not then dont play the game.'”