Expressens VM-guide ger dig all nödvändig information om mästerskapet och Sveriges status inför mötet med Sydafrika.

Nederländernas kritik: ”Amatörmässigt”

Precis som Sverige premiärspelar Nederländerna under söndagen när man ställs mot Portugal. Laget är långt ifrån nöjd med uppladdningen.

Nederländerna har tränat på en cricketplan. När laget anlände till träningsplanen undrade förbundskaptenen Andries Jonker var han hamnat.

– Vi vill göra en bra premiärmatch mot Portugal. Vi vill stå för en topprestation, en toppturnering och vi anser oss vara ett topplag. Det rimmar inte. Det här är högsta klassen av amatörmässighet, säger han enligt nyhetsbyrån Reuters.

Svenskans VM-debut

Sverige premiärspelar som bekant under söndagen. Men redan under lördagen klev första svenska in i turneringen.

Domaren Tess Olofsson dömde Japans 5–0-seger mot Zambia. Det blev en händelserik historia för Olofsson som gör sitt första VM. Mina Tanaka hade bollen i mål två gånger, men Olofsson dömde bort båda målen för offside efter VAR-granskning.

I slutet av mötet dömde svenskan straff till Japan efter att Zambias målvakt kommit helt fel. Det var inte slut där. Målvakten Catherine Musonda lämnade linjen för tidigt och Olofsson vände sig till VAR innan hon visade ut Musonda.

Sjukdom i Norge

Norge föll i VM-premiären mot Nya Zeeland. Och inför måstemötet med Schweiz på tisdag har laget åkt på ett nytt bakslag.

Caroline Graham Hansen kunde inte möta pressen under lördagen. Sjukdom stoppade stjärnan.

Lagkamraten Guro Reiten blev förvånad när hon fick beskedet.

– Det meddelandet dök upp precis innan vi skulle hit. Jag vet inte. Jag tror att det bara handlar om att vara försiktig. Vi vill inte riskera något, och jag tror och hoppas att det ska gå bra, säger Reiten till VG.

Caroline Seger på bänken

Dagen innan premiären mot Sydafrika lämnade förbundskapten Peter Gerhardsson positiva beksed. Hela truppen var med hela träningen, förutom Stina Lenartsson som kom till Wellington så sent som i fredags.

– Status från rapporter är att det är väldigt många som tagit klivet upp i 90 minuter och en del i det är hur vi tränat samt det medicinska teamet och deras jobb. Från att vi har varit en splittrad grupp, där en del spelade matcher senare in mot samling och sedan jetlag så har vi hela tiden stegrat. Jag har inga problem att ta ut det bästa laget nu, säger han inför matchen.

Den svenska truppen är nu spikad. Reserven Julia Zigiotti Olme, tänkt som en möjlig ersättare till Caroline Seger, åker hem.

Men det blir inte någon Seger från start mot Sydafrika. I stället kommer Kosovare Asllani bära kaptensbindeln.

Sverige–Sydafrika

07.00: Sverige–Sydafrika, Wellington Regional Stadium

Sänds på TV6 och Viaplay

Kommentar:

Äntligen svensk VM-premiär! Sverige ställs mot ett Sydafrika som fått VM-uppladdningen störd av interna konflikter med fotbollsförbundet. De är rankade 54 i världen och Blågult ska inte ha några problem med att stöka av premiären.

Nederländerna–Portugal

09.30: Nederländerna–Portugal, Forsyth Barr Stadium (Dunedin)

Sänds på TV6 och Viaplay

Kommentar:

Nederländerna går in som favorit i sin premiär. När lagen möttes i EM i fjol vann också Nederländerna, precis som de fem senaste mötena mellan nationerna. Det här är Protugals första VM.

Frankrike–Jamaica

12.00: Frankrike–Jamaica, Sydney Football Stadium

Sänds på TV6 och Viaplay

Kommentar:

Frankrike förväntas ta en bekväm seger. Efter en strulig vår där flera stjärnor hotade med bojkott fick förbundskapten Corinne Diacre sparken. Med bara månader kvar till VM tog Hervé Renard över.

I Jamaica Khadija Shaw det största hotet. Manchester City-anfallaren sprutade in 20 mål i Super League den gångna säsongen.