Sverige spelar sin första januariturné sedan 2020 i år, efter pandemin har satt stopp för det de tidigare åren. Årets januariturné kommer man att spendera i Algarve i Portugal och Janne Andersson kommer att få lära känna nya spelare som han inte tidigare jobbat med.

Nu står det klart att Victor Edvardsen, Djurgården och Christoffer Nyman, IFK Norrköping kallas in i truppen. Den sistnämnde med en del landslagserfarenhet, så sent som i år. Beskedet kommer en vecka efter att BK Häckens Alexander Jeremejeff och Simon Gustafson kastat in handduken.

Sverige möter Finland och Island under lägret, i matcher som spelas den nionde samt den tolfte januari.

