Nilla Fischers tal under Fotbollsgalan i måndags har väckt uppmärksamhet. Efter att ha prisats med Diamantbollen höll hon ett brandtal som avslutades med orden:

– Och alla ni pojkar och killar och framför allt alla män, det är dags att komma in i matchen nu. Jämställdhet gynnar oss alla men är något vi måste göra tillsammans och helt ärligt: We have no more fucks to give.

Herrlandslagets lagkapten Andreas Granqvist reagerade i tisdags och tyckte att det var "lite orättvist". Han berättade också att herrlandslaget ingått ett avtal med förbundet där de gått med på att få lägre ersättning, i utbyte mot att damlandslaget skulle kunna få till ett bättre avtal.

"Det är olyckligt"

Generalsekreterare Håkan Sjöstrand menar, i sin tur, att det hela är ett missförstånd från herrspelarnas sida.

– Herrarnas avtal är pengar som tillförs hela vår verksamhet. Kopplingen mellan avtalen stämmer inte, sa Sjöstrand.

Diskussionen fortsatte i går där flera av herrlandslagets spelare uttryckte sin förvåning över den uppkomna situationen.

– Det är synd att det har blivit ett “vi mot ni”-tänk. Så är det inte från vår sida – vi står för jämställdhet, sa Gustav Svensson.

John Guidetti stämmer in när han gör media under torsdagen.

– Det är olyckligt, så klart, säger han.

– Jag har själv en dotter och en fantastisk, blivande fru, en mamma och syster. Jag är feminist till 110 procent. Jag vet inte riktigt vad som har hänt. Jag vet bara att alla i vårt omklädningsrum strävar efter att det ska vara jämställt.

Guidetti: "Jag är feminist"

Guidetti berömde också Nilla Fischer för hennes tal.

– Jag är feminist och tror på allas lika värden, säger han.

Albin Ekdal tycker också att situationen är förbryllande.

– Det är olyckligt att det blivit fel i kommunikationen. Som jag förstod det, när vi gick in i förhandlingarna, så skulle vi gå ner i ersättning för att lyfta fram mer åt damerna. Det har varit vår tro hela tiden. Det visade sig vara lite annorlunda så det är olyckligt, säger han.

– Vi trodde att vi gjorde något gott för damerna. Vi får justera det, fortsätter han.

På frågan om Nilla Fischers tal har varit en orsak till att herrlandslaget reagerat så medger han att så är fallet.

– Det var väl en katalysator. Vi har känt att vi har gjort något bra – att vi har justerat vårt avtal för att lyfta damernas ersättning. Jag vet inte vad förbundet gör med pengarna men uppenbarligen går det inte till det vi trodde, säger han.