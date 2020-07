Ryan Johansson, 19, har en svensk pappa och en irländsk mamma och är uppvuxen i Luxemburg. Han har alltså kunnat välja mellan tre länder att representera som seniorspelare. Han har redan gjort en U16-landskamp för Sverige och spelat U21-landskamper för Luxemburg och U19-landskamper för Irland.

Det såg också länge ut som om Sevillas mittfältstalang skulle välja spel i Irland, men efter strul med pappersarbetet står det nu helt klart att 19-åringen väljer Sverige.

Värvades av Sevilla i Spanien

SportExpressen får en pratstund med honom under semestern i Spanien.

- Vår liga ställdes in på grund av Corona så vi har varit lediga nu ett tag. Jag har spelat för Sevillas andralag i den spanska tredjedivisionen men tränat rätt mycket med A-laget under en tid.

- Men när vår liga nu ställdes in fick vi ledigt och väntar nu på att ligan ska börja igen, ingen vet riktigt när den drar i gång, säger han.

Och nu är det också helt klart vilket landslag du har valt att representera?

- Ja, jag har precis fått mitt svenska pass. Det känns bra. Jag har bestämt mig för att spela för Sverige och det är jag glad över, det känns som rätt beslut, säger han.

Varför valde du Sverige?

- Det har varit väldigt mycket strul med Irland och om jag skulle få representera dem. Mycket fram och tillbaka med papper och så vidare. Men först och främst valde jag Sverige för att mitt mål och min dröm är att få göra ett stort mästerskap och det hade varit fantastiskt att få spela VM med Sverige.

- Sedan gillar jag det svenska landslagets sätt att spela. Det skulle vara en ära att få representera Sveriges landslag

Har du haft någon kontakt med någon i landslagsledningen för U21-landslaget eller A-landslaget?

- Jag vet att de har haft lite koll på mig, men det är också mest min agent som har haft kontakt med dom.

Foto: MARCIO JOSE SANCHEZ / AP TT NYHETSBYRÅN

Vad är din relation till Sverige?

- Jag älskar landet, är där minst en gång om året varje år. Min pappa är svensk och han har lirat i IFK Göteborg och han är född i Göteborg. Sedan har jag en faster, en farmor och kusiner i Göteborg också. Det är en fantastisk stad att vara i på sommaren.

Vad är din åsikt om det svenska landslaget?

- De gjorde ett mycket starkt VM senast och det har många bra spelare. Emil Forsberg gillar jag och Victor Nilsson-Lindelöf är fortfarande ganska ung och är riktigt bra. Sedan känns det som de behöver en del unga spelare och att det finns en chans att slå sig in på sikt. Jag hoppas i alla fall det. Mitt mål är att få uppleva ett mästerskap, ett VM med Sverige.

- Det hade varit helt fantastiskt.

Ryan Johansson visste tidigt att han skulle bli fotbollsspelare. Han provade på tennis i ung ålder, men fotbollen var nummer ett. Han växte upp i Luxemburg med en irländsk mamma och svenske pappan Thomas. I sina tidiga tonår fick Bayern München upp ögonen för honom, då han spelade med Bayer Leverkusen under en kort period.

För de som inte har koll, beskriv dig själv som spelare?

- Jag är rätt teknisk, ganska snabb. Har väl mentaliteten att jag vill framåt hela tiden. När jag får bollen tänker jag hur jag ska komma framåt i banan, så på så vis är jag lagd åt det offensiva hållet.

- Jag kan spela både centralt på mittfältet och på en kant både till höger och vänster.

Handplockades till Bayern München

Men flyttlasset gick senare till franska Metz och deras U17-lag. Trots att Johansson bar var 16 år fyllda då valde Bayern München att värva honom till deras akademi.

- De hade koll på mig när jag var först i Leverkusen och sedan i Metz. Min landslagscoach i Luxemburg hade också en tät relation med Bayern så på den vägen är det. Jag kom dit och tränade och sedan skrev jag på.

- Det var inget snack. Jag värvades till deras akademi men deras A-lag då var det lag som dominerat i Tyskland under en lång tid. Det var Franck Ribery, Arjen Robben, Manuel Neuer, Thomas Müller och de andra stjärnorna.

Hur var det att komma till Bayern Münchens akademi?

- Det kändes stort. Man kom till ett stort campus där vi unga spelare bodde och tränade. Träningsanläggningen och träningsmöjligheterna är fantastiska där borta. Det kändes bra och jag spelade matcher med U17 och U19-laget. Sedan fick jag börja träna med A-laget mer och mer.

- När jag var 17 och 18 åkte jag med laget på deras försäsongsturné i USA med matcher mot Arsenal och Juventus bland annat. Det var en häftig upplevelse.

- Sedan så klart Audi Cup, en försäsongsturnéring, där vi mötte Tottenham bland annat. Där fick jag spela från start på ett fullsatt Allianz Arena. Det var mäktigt.

Beskriv känslan.

- Jag ska inte ljuga, jag var skitnervös när jag sprang in. Eller jag gick in. Alla andra sprang in på planen men jag gick sakta, kollade upp mot läktaren för att kunna ta in det. Det var lite surrealistiskt och lite som: hur hamnade jag här? Rätt långt bort från Luxemburg, säger Johansson med ett skratt.

Foto: ACTION PRESS/SHUTTERSTOCK / ACTION PRESS/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Vad har varit mest lärorikt med tiden i Bayern München?

- Dels att man fick ta hand som sig själv och hela den biten. Sedan att man fått utveckla allt inom fotbollen. Den mentala biten och den taktiska biten i Tyskland är väldigt viktig. Du måste ta för dig annars kommer du ingen vart.

- Sedan var det ju mer laid back i Luxemburg, här fick jag lära mig vad som krävdes för att bli en riktig fotbollsspelare. Försvarsspelet till exempel. Jag var inte bra på att försvara, hade väl knappt gjort det i Luxemburg. Här fick jag lära mig hur viktigt det är.

Vad har du lärt dig av de äldre spelarna i Bayern?

- Mycket. Det är så klart utvecklande att träna med spelare som Ribery och Robben. Framför allt Robben var väldigt hjälpsam. Jag spelade högerback och hade Robben framför mig i ett par matcher och då hjälpte han mig verkligen jättemycket.

- Sa hur jag skulle springa, när jag skulle gå och när jag skulle stanna kvar. Han tog sig verkligen tid med mig, inte bara i den matchen.

- Det är något jag uppskattar.

Du valde att lämna Bayern München för Sevilla i år, varför?

- Det är ju extremt tufft att konkurrera med A-lagsspelarna i Bayern och även om de ville förlänga och diskutera ett kontrakt så kände jag att Sevilla var bättre.. Samtidigt kom Sevilla med ett långt kontrakt och en plan för mig som jag gillade. Jag gillar hela atmosfären runt klubben, hur de spelar och hur jag blev mottagen. Allt.

- Jag får också träna med A-laget minst två gånger i veckan och sedan spela matcher med andralaget i den spanska tredjeligan.

När hoppas du komma till A-laget permanent?

- Där hoppas jag att de gör en bra bedömning när jag är redo. Jag litar fullt ut på den även om jag känner mig redo att konkurrera redan nu. Men jag känner stort förtroende redan nu och när jag tränar med A-laget kör jag ibland extra individuell träning vid sidan av också.

- Jag känner mig själv och vet min kapacitet och när jag är med och tränar med A-laget nu känner jag att jag är med och bidrar. Så jag hoppas det blir så fort som möjligt.