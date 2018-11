Ställningen var 0-0 efter första halvlek i kvällens Nations League-match mellan Sverige och Turkiet.

Då drabbades det svenska laget av ett tungt avbräck.

Efter halvtidsvilan kom beskedet att Victor Nilsson Lindelöf tvingats kliva av matchen.

– Han tog sig mot baksida lår och kände sig inte helt bekväm, det var någon gång han skulle löpa men valde att inte göra det. Jag vet inte vad som har hänt men det ser inte helt bra ut, säger Anders Andersson i C More.

Janne Andersson: ”Mådde inte bra”

Filip Helander klev in för Victor Nilsson Lindelöf i andra halvlek, där Sverige till slut kunde säkra vinsten och möjlighet till uppflyttning i Nations League efter att Andreas Granqvist satt 1-0 på straff.

– Vigge mådde inte bra men han fullföljde första halvlek. Sen går Filip in och gör inte ett fel, så det var jättebra gjort av Filip, säger Sveriges förbundskapten Janne Andersson i C More efter matchen.

Andreas Granqvist utvecklar:

– Jag tror att han har mått lite dåligt inför matchen och att han kände sig lite yr när han kom igång. Han kände sig slö och energilös och kunde inte fortsätta.

Vann Guldbollen tidigare i veckan

Det har gått mindre än en vecka sedan VIctor Nilsson Lindelöf fick ta emot Guldbollen, priset för Sverige sbästa fotbollsspelare, på Fotbollsgalan.

24-åringen har efter en skakig debutsäsong i Premier League spelat till sig en ordinarie tröja i José Mourinhos Manchester United, och var en av det svenska landslagets starkaste spelare när man tog sig hela vägen till kvartsfinal i sommarens VM.

– Det betyder väldigt mycket för mig att stå här i dag och ta emot priset. Jag är väldigt stolt, sa Nilsson Lindelöf i sitt tacktal på Fotbollsgalan.