När flera offensiva spelare gick sönder tog Trinity Rodman plats i USA:s VM-trupp. I premiären mot Vietnam fick hon chansen från start.

21-åringen blev den yngsta spelaren att draftas i NWSL och har snabbt växt till en av ligans bästa spelare. Nu kan genombrottet på världens största scen komma.

Till skillnad från andra VM-debutanter spelar hon med ett efternamn på ryggen som redan är välkänt i hela idrottsvärlden.

Pappa Dennis Rodman var en del av det framgångsrika Chicago Bulls på 1990-talet och uppmärksammats minst lika mycket för sitt privatliv som sina insatser på basketplanen.

Den excentriske power forwarden spelade i en ny hårfärg varje match.

”De behövde sin pappa”

Efter karriären har han bland annat varit omskriven för sin vänskap med Nordkoreas diktator Kim Jong-Un.

Trots att Dennis Rodman spelade in hundratals miljoner kronor under sin NBA-karriär växte Trinity Rodman upp utan pengar i överflöd.

Under uppväxten levde hon med mamma Michelle Rodman, och Dennis var ofta frånvarande.

– De behövde sin pappa, men han var inte närvarande överhuvudtaget, berättar Michelle i dokumentären ”Rodman: For Better or Worse”.

Betalade inte underhåll: ”Söp skiten ur mig”

Dennis levde då i ett strandhus på den kaliforniska västkusten och polisen kallades dit 50 gånger på ett år på grund av oväsen.

– Vi bodde uppför gatan och levde vårt normala liv. Strandhuset var inte normalt, säger Michelle.

– Hans liv var förknippat med festande och ville göra alla glada. Han ville inte förlora vem han var.

Den före detta basketstjärnan har brottats med alkoholproblem i många år.

– Jag söp skiten ur mig. Skämdes jag för det? Nej. Ångrar jag det? Det kan jag inte. Jag kan bara leva med det, säger Dennis Rodman i dokumentären.

2012 dömdes han för att inte ha betalat ut underhållsstöd till Michelle.

– Min mamma är otrolig. Först och främst som människa, hon uppfostrade mig, min bror och syster till att vara de bästa personerna vi kan vara, säger Trinity Rodman till Wall Street Journal.

I dag är Trinity som spelar i Washington Spirit en av den amerikanska ligans bäst betalda spelare. Nyligen köpte hon ett hus till sin mamma i Washington.

”Jag vet nog inte hur man ger barn kärlek”

När Dennis Rodman valdes in i NBA Fall of Fame 2011 valde han att prata om sin familj i sitt tal, och det blev känslosamt.

– Det jag ångrar mest är att jag inte var en bättre pappa, sa han i talet.

– Jag vet nog inte hur man ger barn kärlek. Jag tror att det är på grund av min mamma. Men jag borde ha insett hur man är en bra förälder.

– Jag kan bara klandra mig själv. Jag vill inte att mina sista ord blir: ”Jag önskar att jag älskat er mer”.

Relationen mellan far och dotter är fortfarande ansträngd. Hon har tidigare berättat att det kan gå månader mellan gångerna de träffas.

Trinity Rodmans ord om pappan

När Trinity Rodmans Washington Spirit tog sig vidare till semifinal i NWSL 2021 var Dennis på plats.

”Den senaste matchen var extremt känslosam. Ja Dennis Rodman dök upp på en NWSL-match, men även min pappa, överraskade mig vid en stor match i min karriär efter ÅR. Jag var chockad, överväldigad, glad, ledsen, allt.”, skrev Trinity Rodman på Instagram.

Samtidigt som Trinity gjorde sig redo för VM med USA skapade pappa Dennis nya rubriker. I en video som fick stor spridning visar han upp en ny ansiktstatuering – som föreställer stjärnans flickvän.

– Jag har helt ärligt inget dåligt att säga om honom. Han gick igenom så mycket under sin karriär, han har haft riktigt svåra stunder. Det är konstigt att en dotter säger så om sin pappa. Du tänker att det vore tvärtom, säger hon till Wall Street Journal.

– Men jag tror jag har förståelse för vad han har gått igenom. Och just nu, är vår relation inte riktigt där. Men samtidigt tror jag vi båda är på en plats där det är okej.

