Offensiv balans, defensiv balans, ingen balans. Det svenska landslaget har ett jobbigt åt bakom sig. Bara två segrar på åtta matcher under 2022 ledde till besvikelser som ett missat VM-slutspel och en degradering i Nations League. Dessutom står det klart efter den senaste tidens resultat att man i dagens EM-kvallottning infinner sig i den tredje seedningspotten, och således riskerar att behöva ställas mot väldigt tuffa motstånd.

I en kvalgrupp där ettan och tvåan går till mästerskapet, och Sverige har bränt sin chans att få en extra livlina via Nations League blir den här lottningen enormt viktig. Vid sidan om att vi har att göra med ett landslag som måste få ordning på precis allt igen för att överhuvudtaget ha möjlighet att ta sig till EM 2024 så kan lottningen bli nästan helt avgörande för chanserna.

Spanien är ett av de tuffaste motstånd man kan få i EM-kvalet. Foto: MUTSU KAWAMORI/AFLO/SHUTTERSTOCK / MUTSU KAWAMORI/AFLO/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Seedningsgrupp 1

Nederländerna

Kroatien

Spanien

Italien

Portugal

Danmark

Belgien

Ungern

Schweiz

Polen

Kommentar: Här finns det egentligen inget lag man vill behöva ställas mot, men är det någonting det svenska landslaget har gjort bra under sina tidigare år med Janne Andersson så är det att överträffa förväntningarna när man kommer in som underdog i matcher. Kan man hitta tillbaka till någon slags balans i truppen och spelet, och finna stabilitet utan att tumma på de nya offensiva idéer man har så är det inget lag som är omöjligt, men alla är svåra. Spontant känns det som att Ungern, Polen eller Schweiz hade varit de tre lag man föredrar i den här potten . Men det är väl lika bra att bara räkna in på förhand att det blir Spanien, som vanligt?

Frankrike vore mardrömslotten ur seedningsgrupp två. Foto: ICON SPORT / BILDBYRÅN

Seedningsgrupp 2

Frankrike

Österrike

Tjeckien

England

Wales

Israel

Bosnien & Hercegovina

Serbien

Skottland

Finland

Kommentar: Den här potten är trots allt ingen total mardrömspott, vilket den hade kunnat vara. Däremot finns det ett antal lag man inte vill lottas mot. Frankrike och England sticker ut, men både Bosnien och Serbien känns obehagliga . Tjeckien slog man ut i VM-playoff, och lag som Finland, Israel, Skottland och Wales känns helt klart överkomliga. Det hade kunnat vara värre, mycket värre.

Seedningsgrupp 3

Sverige

Ukraina

Island

Norge

Slovenien

Irland

Albanien

Montenegro

Rumänien

Armenien

Kommentar: Sverige ställs inte mot något lag i sin egen seedningsgrupp.

Sverige vann hemma, men förlorade borta mot Grekland i VM-kvalet. Foto: EMMA WALLSKOG / BILDBYRÅN

Seedningsgrupp 4

Georgien

Grekland

Turkiet

Kazakstan

Luxemburg

Azerbajdzjan

Kosovo

Bulgarien

Färöarna

Nordmakedonien

Kommentar: Georgien och Grekland får man ju kalla kårar bara av att tänka på efter hur man lyckades gå bort sig fullständigt i matcherna mot dem på bortaplan i VM-kvalet. Får jag välja så slipper jag gärna dem, men det är mycket möjligt att det kan odlas en stor revanschlust i truppen att dra nytta av ifall man skulle hamna med en kvalgrupp med någon av dem igen. Svårast i den här gruppen känns Turkiet , även om de gick bort sig rejält i EM senast och dessutom bara har mött svagare lag i det Nations League-spel som de var framgångsrika i under sommaren och hösten.

Slovakien har ett gäng bra spelare som Sverige kan få möta. Foto: DAVID W CERNY / BILDBYRÅN

Seedningsgrupp 5

Slovakien

Nordirland

Cypern

Belarus

Litauen

Gibraltar

Estland

Lettland

Moldavien

Malta

Kommentar: Är det här Sveriges kommande Nations League-grupp? Nej, skämt åsido. Det ska inte vara något av de här lagen som det svenska landslagets medverkan i EM 2024 hänger på, och således är det svårt att plocka ut både dröm- och mardrömsmotståndaren ur den här potten. Slovakien har ett gäng bra spelare som hade varit kul att se mot Sverige, samtidigt som de inte har gått särskilt bra alls på slutet. Så det hade känts bra.

Seedningsgrupp 6

Andorra

San Marino

Liechtenstein

Kommentar: Skulle man hamna i en av de tre kvalgrupperna med sex lag känns det som att det inte riktigt spelar någon roll vilket av dessa lag som dyker upp. Kanske skulle det vara bra för Sverige att hamna i just en sån grupp, med tanke på att det innebär fler matcher mot motstånd man tio gånger av tio ska vinna mot. Det landslag som nyligen spelade sig ur Nations Leagues B-division känns som ett som behöver bygga upp så mycket självförtroende det bara går.

Värdnationen Tyskland kommer inte att kvala till mästerskapet då de är direktkvalificerade. Ryssland har uteslutits från möjlighet att delta till följd av det pågående invasionskriget i Ukraina.